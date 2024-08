Calendrier | Quelles équipes NBA passeront le plus souvent à la télévision ?

Bon an, mal an, les Lakers restent l’une des équipes les plus attractives pour les diffuseurs, et alors que la NBA vient de conclure un accord à 76 milliards de dollars pour les prochains droits TV, ESPN/ABC, NBA TV et TNT ont choisi de diffuser 39 des 82 matches de saison régulière des Lakers la saison prochaine. C’est quasiment un match sur deux.

Les Lakers de LeBron James seront donc l’équipe la plus diffusée sur le réseau national, et les Warriors, pourtant absents des playoffs, les suivent de près avec 36 retransmissions. Les Celtics, champions NBA, et les Knicks complètement le podium avec 34 de leurs rencontres diffusées à la télévision nationale. Les Spurs de Victor Wembanyama et Chris Paul seront diffusés à 21 reprises.

Un calendrier modifiable

A l’inverse, des franchises n’attirent pas du tout les médias, et les Pistons, les Blazers et les Raptors ne seront visibles qu’à quatre reprises cette saison. La saison dernière, huit équipes n’avaient eu droit qu’à une seule rencontre sur le réseau national. Il s’agissait des Pacers, du Magic, Raptors, des Wizards, des Pistons, des Hornets, des Blazers et des Rockets.

En fonction des résultats de la première partie de saison, les chaînes ABC, ESPN et TNT modifient leur calendrier. La saison passée, ils avaient ainsi déprogrammé de nombreux matches des Grizzlies.

LE CLASSEMENT COMPLET

Lakers : 39

Warriors : 36

Celtics : 34

Knicks : 34

Mavericks : 30

Suns : 30

Nuggets : 29

Bucks : 27

Sixers : 27

Wolves : 25

Thunder : 25

Clippers : 21

Spurs : 21

Grizzlies : 17

Cavaliers : 16

Pacers : 14

Heat : 13

Pelicans : 13

Kings : 12

Rockets : 11

Magic : 9

Hawks : 8

Hornets : 7

Jazz : 7

Nets : 5

Bulls : 5

Wizards : 5

Pistons : 4

Blazers : 4

Raptors : 4