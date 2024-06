Tyrese Haliburton désabusé face à la faible présence des Pacers à la télévision nationale

Drafté par les Kings avant d’être tradé à Indiana, Tyrese Haliburton a été habitué à ne pas recevoir les faveurs des diffuseurs opérant à la télévision nationale depuis son entrée en NBA en 2020.

La donne ne va pas vraiment changer en 2023/24 puisque les Pacers ne sont programmés qu’une seule fois à la télévision nationale. Ce sera le 30 janvier 2024 à Boston, et la rencontre sera diffusée par TNT, une grande première pour le meneur d’Indiana qui avait coché la date sur son calendrier.

« C’est aussi l’anniversaire de ma copine (Jade Jones), c’est pour ça que je connais la date. Mais, oui, c’est ce soir-là », a-t-il précisé. « J’ai été sur ESPN une fois, lorsque nous avons battu les Wizards en octobre dernier ».

Gagner pour faire bouger les choses

En quête d’exposition, pour lui et sa franchise, Tyrese Haliburton compte bien profiter de sa seule rencontre sur le réseau national pour changer les choses à l’avenir, même s’il sait que ce sera difficile.

« Il faut gagner pour passer à la télévision et c’est ce que nous devons faire », a-t-il ajouté. « Mais ça ne changera pas tout non plus. Quand on gagnera dans l’Indiana, on aura peut-être trois matchs à la télévision nationale… »

Le meneur paraît blasé, peut-être à raison, mais pas résigné pour autant. Son histoire parle pour lui puisqu’il a souvent été sous-coté dans sa jeunesse et les doutes sur son succès en NBA ont persisté jusqu’à sa Draft, en 12e position. La suite lui a donné raison, et le vent continue de tourner, pour lui, avec cette expérience internationale sous le maillot de Team USA, et son équipe, en mesure d’espérer accrocher les playoffs en avril prochain.

« C’est ma vie de basketteur », a-t-il résumé. » Mais ce n’est pas grave, c’est plus fun comme ça ».

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.