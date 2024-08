JO 2024 | Les Bleues affronteront aussi les États-Unis en finale !

Petit flottement avant le match puisque c’est Sandrine Gruda, non retenue par Jean-Aimé Toupane pour cette campagne olympique, qui vient frapper les trois coups avant la rencontre, dans une Arena Bercy bien garnie en fans belges. Il y a donc du monde pour chanter La Brabançonne, comme pour chanter La Marseillaise dans la foulée.

Valériane Ayayi est chargée d’Emma Meesseman et la Belgique attaque systématiquement le duel. Jean-Aimé Toupane change donc vite son fusil d’épaule alors que Janelle Salaün lance enfin les Bleues. Marine Johannès signe son entrée… par un airball mais Iliana Rupert est plus efficace. Sauf que la Belgique, avec sa leader sur le banc, fait le premier écart. Marine Johannès est déjà agacée et les Belgian Cats sont devant (14-17) après 10 minutes.

Un 19-1 pour les Bleues

Marine Johannès rentre enfin un 3-points et les rebonds offensifs aident aussi l’Equipe de France. Mais c’est quand la troupe tricolore vole des ballons qu’elle peut vraiment faire des différences.

Julie Vanloo et ses coéquipières subissent l’impact défensif de la France… qui passe carrément un 19-1 !

Les Bleues profitent de la défense agressive de la Belgique sur le pick-and-roll pour trouver des décalages et prendre jusqu’à 11 points d’avance (29-18). Sauf que les « Belgian Cats » serrent les rangs et font à leur tour une série, en provoquant les fautes françaises, à l’image d’un Gabby Williams rapidement à trois fautes.

À la mi-temps, après un nouveau airball de Marine Johannès, la France est ainsi menée de cinq points (31-36).

Un match de séries

Leïla Lacan et Sarah Michel Boury intègrent le cinq pour débuter la deuxième mi-temps mais la Belgique commence par un 5-0 (31-41) et Jean-Aimé Toupane appelle un temps-mort après 70 secondes de jeu…

Julie Vanloo réussit un panier « Johannesque » à 3-points et ça va mal pour les Bleues, qui commencent à paniquer. Tout réussit par contre à la Belgique, même si Gabby Williams stoppe l’hémorragie. Heureusement qu’Iliana Rupert réussit un 3-points pour ramener l’écart à dix points (36-46) car ça commençait à devenir très, très inquiétant.

Et dans ce match de séries, la France revient au score, même si Emma Meesseman relance son équipe de loin (41-49). L’Arena Bercy cherche à s’enflammer et le fait suite à un 3-points de Janelle Salaün (46-51). Grâce à de nouvelles interceptions, les Bleues recollent à seulement une possession (48-51) à l’entame du dernier quart-temps.

La France continue de se rapprocher puis passe devant aux lancers-francs (52-51) ! Les Bleues récupèrent tous les rebonds pour compenser leur maladresse. Valériane Ayayi sauve une possession au buzzer et l’Arena Bercy peut vraiment exploser, alors que Rachid Meziane s’agace de plus en plus contre les arbitres.

Emma Meesseman arrache la prolongation

Marine Johannès convertit le lancer de la faute technique du sélectionneur belge alors que beaucoup de « Belgian Cats » sont déjà à quatre fautes. Mais c’est Marième Badiane qui sort la première pour cinq fautes.

Iliana Rupert fait un gros boulot pour prendre la position et redonner de l’air aux Bleues (62-58) mais la Belgique n’abdique pas. À 1 min 25 de la fin du match, la France ne mène que de quatre points (64-60). C’est tendu…

Marine Fauthoux provoque la faute d’Emma Meesseman, la Belgique étant dans la pénalité. La meneuse assure aux lancers-francs et ça sent bon (66-60) pour la France. Mais Julie Vanloo obtient la faute à 3-points et convertit ses trois lancers-francs. Et la France perd le ballon sur l’attaque suivante. Puis Emma Meesseman égalise de loin !

Il reste 8.2 secondes à jouer, balle aux Bleues à 66-66. Le dernier système est pour Valériane Ayayi, mais son 3-points ne rentre pas, et le rebond offensif d’Iliana Rupert est trop tardif. Prolongation…

Gabby Williams, reine de l’overtime

Gabby Williams score les premiers points de l’overtime avec la faute de Kyara Linskens, qui sort pour cinq fautes. Gabby Williams y retourne et la France reprend cinq points d’avance (71-66). Les deux équipes étant dans la pénalité, il y a beaucoup de lancers-francs mais Iliana Rupert inscrit un 3-points ultra précieux. Sauf qu’Antonia Delaere répond encore. Les Belgian Cats refusent d’abandonner et les Bleues n’arrivent pas à tuer le match.

Emma Meesseman profite des changements défensifs mais Gabby Williams se glisse encore vers le cercle (78-75). Julie Vanloo envoie un vilain airball de loin et Gabby Williams assure aux lancers (80-75). Les Bleues volent un dernier ballon et prennent leur revanche sur la Belgique (81-75). Comme les Bleus, elles sont en finale des Jeux olympiques. Comme les Bleus, ce sera face aux Etats-Unis. Rendez-vous dimanche, à 15h30 !