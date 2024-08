Sur la place de la Concorde, les Bleus du 3×3 ont trouvé leur public

« Le seul truc qui nous raclait un peu la gorge, c’est qu’on n’allait pas avoir la Marseillaise… » Jules Rambaut et les coéquipiers du basket 3×3 l’ont eu quand même, leur hymne national.

Le public de la place de la Concorde s’en est chargé tandis que l’organisation préparait, comme le veut le protocole, l’hymne des Hollandais, vainqueurs de la médaille d’or au détriment des Français.

Immense public de la Concorde qui chante la Marseillaise au moment du podium pour féliciter nos bleus du #3×3 comme s’ils avaient gagné.

« En tout cas ils ont gagné le cœur du public ». ❤️

(Crédit : France TV) pic.twitter.com/8MtpF1OYsV — Franck MTD-BB (@MrTripleDble) August 5, 2024

« Pfff… des frissons », « incroyable, incroyable »… Les mots des membres de l’équipe de France, qui ont fini bras dessus bras dessous, manquent pour décrire ce moment d’une vie. Cette médaille d’argent obtenue, alors qu’ils n’avaient pas la faveur des pronostics, les Bleus pensent partiellement la devoir à ce soutien reçu en tribunes.

Des adversaires déstabilisés ?

Et ce « dès le premier match », remarque Lucas Dussoulier selon qui, ses coéquipiers et lui ont « montré un visage assez irréprochable depuis le début. Le public a compris ça, qu’on avait tout donné quoi qu’il arrive, du début à la fin. Honnêtement, ils nous ont tellement poussés… Sans eux, je pense qu’on est 7e ou 8e. La médaille leur va à eux aussi parce qu’ils nous ont poussé incroyablement fort. »

Un engouement perceptible un peu partout en France depuis le début des Jeux. « Le fait aussi d’avoir un public incroyable comme ça nous a boostés, et a peut-être mis un peu de pression sur les autres », juge Jules Rambaut, en pensant aux rencontres remportées face aux Serbes, médaillés de bronze à Tokyo et aux Lettons, champions olympiques en titre. Deux formations candidates au titre suprême.

Cette équipe masculine française était moins attendue à l’entame de la compétition, et encore moins au regard d’un premier tour très délicat. Beaucoup moins attendue que leurs homologues féminines d’ailleurs, éliminées avant même d’atteindre le « play-in ».

« On est hyper déçus pour elles. On voulait vraiment qu’elles fassent un meilleur résultat, mais quand elles ont perdu, elles nous ont pas lâchés. Elles ne nous ont pas fait la gueule, elles ne nous ont supportés direct. Forcément, on est heureux de partager ça avec elles », s’enthousiasme Lucas Dussoulier.

Une promotion pour les Bleus et leur discipline

Aussi, cette médaille d’argent est une « belle promotion pour la discipline du 3×3 » poursuit le sélectionneur Karim Souchu. Depuis la Place de la Concorde, les Bleus du 3×3, qui faisaient leurs débuts sur la scène olympique, ont été exposés comme jamais auparavant. Et avec eux leur sport introduit récemment aux Jeux, lors de Tokyo 2020.

« On savait de toute manière que, si ce sport était diffusé, il allait plaire », note Timothé Vergiat en ajoutant : « C’est une discipline super dynamique, avec des rebondissements incroyables. Je ne sais pas si vous (les journalistes) (connaissiez) le 3×3, mais je pense que tous ceux qui sont venus ici ont découvert quelque chose d’assez prenant, d’assez stressant. Ce n’est peut-être pas tout le temps drôle à regarder. »

C’était beau en revanche de voir cette équipe goûter une dernière fois à la Place de la Concorde, place de leurs exploits, avant de quitter la scène. « On s’est tous dit qu’il fallait profiter de l’atmosphère, du terrain, de nos fans, de nos familles, parce que ce qu’on a fait, c’est quand même grand. Il fallait donner un peu plus de joie encore à tout le monde », poursuit le meneur.

Après tout, comme il le dit, « on est à jamais les premiers à ramener une médaille olympique au 3×3. Ça, personne ne pourra nous l’enlever. » Le public parisien l’a bien compris.

Propos recueillis par Dimitri Kucharczyk à Paris.