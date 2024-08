Basket 3×3 : les Bleues éliminées sur le fil…

Il n’y a pas eu de miracle pour les coéquipiers de Marie-Eve Paget, battues à deux reprises vendredi face aux Etats-Unis puis l’Allemagne. A chaque fois sur le même score : 14-13. Un tout petit point qui confirme que les Bleues du basket 3×3 manquaient de « clutch attitude » dans cette compétition, et samedi, elles disputeront un dernier match pour du beurre face à l’Australie, déjà qualifiée. Avec 13.5 points par rencontre, c’est en attaque que les joueuses de Yann Julien ont péché.

Chez les hommes, les phases finales sont encore en ligne de mire malgré les deux défaites face à la Lettonie et les Etats-Unis. Dimanche, il suffira de battre la Chine, dernière au classement, pour valider une place au « play-in », et ainsi se donner une chance de disputer les demi-finales. Vainqueur de la France, Team USA a débloqué son compteur, et même remporté ses deux matches de vendredi. Les coéquipiers de Jimmer Fredette grimpent à la 5e place, et ils ont aussi leur destin entre les mains. Dimanche, les Etats-Unis affrontent les Pays-Bas.