Les tournois féminin et masculin du basket 3×3 ont débuté ce mardi, et les Equipe de France ont connu des fortunes diverses dans la soirée. Chez les filles, les coéquipières d’Hortense Limouzin se sont inclinées 21-19 après prolongation face à la Chine. Après un début de match raté (8-1), les Bleues étaient parvenues à égaliser à 19-19. Mais Lili Wang va climatiser la place de la Concorde avec un tir derrière l’arc avec la planche et offrir la victoire aux Chinoises. Demain, les Bleues affrontent l’Espagne à 21h00. Les Espagnoles ont dominé l’Azerbaïdjan ce mardi.

Juste derrière, c’était au tour des Bleus d’entrer en lice, et face aux grands et rugueux Polonais, leur entame a été tout aussi poussive. Plus petits, les Français ont longtemps subi la domination d’Adrian Bogucki (2m15).

Mais les partenaires de Lucas Dussoulier (9 points) ont grignoté leur retard, minute après minute. Et c’est Franck Seguela qui va assommer les Polonais avec des gros tirs primés, mais aussi un lancer-franc accordé pour flopping. C’est lui qui inscrit le panier de la victoire (21-19) et qui met le feu à l’arène.

Mercredi, la France défiera à 22h05 la Lituanie, largement dominé par sa voisine, la Lettonie.