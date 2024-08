JO 2024 | Les Bleus du 3×3 doivent se contenter de l’argent !

C’est l’Allemagne qui s’est imposée dans le tableau féminin du 3×3, en battant l’Espagne en finale, au bout du suspense. Les Etats-Unis complètent le podium grâce à leur dernier succès sur le Canada.

Et alors que la Lituanie a dominé une Lettonie assommée par sa défaite en demi-finale pour s’offrir la médaille de bronze, Lucas Dussoulier, Jules Rambaut, Franck Seguela et Timothé Vergiat sont eux rentrés en piste à 22h30, Place de la Concorde, pour s’offrir un titre olympique inespéré face aux Pays-Bas.

C’est encore Lucas Dussoulier qui lance les Bleus, qui tentent de faire « switcher » les Néerlandais pour profiter de la puissance de Jules Rambaut sous le cercle. Mais les Pays-Bas répondent au défi physique, coupent les lignes de passe et provoquent les fautes des Français, déjà tout proches de la limite.

La vitesse de Worthy De Jong fait mal à l’Equipe de France alors que Lucas Dussoulier ramène les Bleus à 2-points, mais un panier accordé avec la faute plombe (7-4) les tricolores.

Le shoot assassin de Worthy De Jong

Les jambes sont lourdes des deux côtés, mais les Bleus s’accrochent, poussés par le public, et Timothé Vergiat égalise ! Les deux équipes s’échangent les paniers et ne se quittent plus pendant plusieurs minutes.

Timothé Vergiat trouve Jules Rambaut sous le cercle et la France passe devant (12-11) ! Le meneur de Blois se bat comme un lion, récupérant le rebond sur un 2-points raté. Avin Slagter égalise de loin mais Franck Seguela inscrit deux lancers-francs pour reprendre l’avantage (15-13). Mais les Pays-Bas ne lâchent pas et restent à portée (16-15).

Il reste 16 secondes à jouer et, en deux fois, Worthy De Jong arrache une prolongation (16-16). Irrespirable.

Le vainqueur sera la première équipe à inscrire deux points. Worthy De Jong rate le premier 2-points de la gagne, mais il inscrit le second (18-17). Les Pays-Bas sont champions olympiques, la France décroche l’argent !