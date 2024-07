Pour Joel Embiid, un statut inédit mais bénéfique en sélection

Les rencontres s’enchaînent et Joel Embiid peine toujours à peser comme habituellement avec Team USA. Cela n’empêche pas les Etats-Unis de l’emporter, comme ce fut le cas dimanche contre la Serbie, mais cela a le mérite de surprendre quand on sait ce qu’il propose depuis plusieurs saisons avec les Sixers.

« En NBA, j’ai l’habitude d’être LE gars, mais là, il faut déléguer, et j’adore ça » précise en ce sens le MVP 2023, qui s’est contenté de 4 points, 2 rebonds et 1 contre sur 11 minutes, en ouverture des Jeux olympiques.

« Déléguer », Joel Embiid se disait justement prêt à le faire pour gagner à Philadelphie, maintenant que Paul George est arrivé et que Tyrese Maxey a prolongé, et cette expérience à Paris tombe ainsi à pic pour l’intérieur All-Star.

« Je dois faire tout mon possible et être présent, encourager [mes coéquipiers], faire ce que j’ai à faire et continuer de dominer » détaille-t-il. « Mais je veux vraiment m’assurer de leur donner plus de pouvoir, de responsabilités, et c’est donc une superbe expérience pour moi. »

À l’arrivée, Joel Embiid dit ne pas se soucier tant que ça de son rôle en sélection, puisqu’il savoure avant tout et parce que le plus important est ailleurs…

« C’est un cadre différent, mais idéal pour moi, car je joue avec beaucoup de grands joueurs » ajoute le pivot titulaire de Team USA. « Il me faut trouver des moyens d’apporter tout ce que je peux et m’assurer que l’on gagne. C’est tout ce qui compte. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.