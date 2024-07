Joel Embiid : « Je passe le meilleur moment de ma vie »

Son incroyable jeu d’appuis a fait se lever tout son banc et vibrer le public local. Malheureusement pour son équipe et lui, Nikola Jokic n’a pas été en mesure de finir au cercle sur l’action, après avoir sérieusement mis dans le vent Joel Embiid sur son « spin move ».

Cet affrontement entre les deux hommes, concurrents ces dernières années pour le titre de MVP en NBA, était l’un des enjeux de la rencontre entre Team USA et la Serbie. Difficile d’en sortir un vainqueur au cœur d’une victoire largement acquise par les Américains, portés par l’adresse de Stephen Curry et l’impact de son banc.

Le pivot serbe a bien terminé avec 16 points et 11 rebonds, mais il s’est montré très maladroit (6/19 aux tirs) et terminé avec un +/- de -27. Son adversaire direct, qui a joué 10 minutes de moins, a terminé avec 8 points et 8 rebonds et a aussi beaucoup souffert niveau adresse (2/8 aux tirs).

Soit une nouvelle prestation en-deçà de ce qu’on peut attendre du pivot des Sixers. Comment l’expliquer alors que Steve Kerr pourrait se décider à titulariser Anthony Davis à sa place ? Des séquelles de son opération au genou en février dernier ? La pression à sa première apparition sous le maillot américain ?

La même chose au niveau physique

Une chose est sûre, selon lui, ce n’est pas lié à la dimension physique du jeu FIBA. Certains membres de l’équipe américaine envoyés à la Coupe du monde 2023, dont Tyrese Haliburton, trouvaient le jeu international « plus physique » que celui pratiqué en NBA.

« C’est la même chose », assure pourtant Joel Embiid. Nikola Jokic et lui n’ont d’ailleurs pas manqué de jouer des coudes dans la partie, mais comme ils auraient pu le faire dans la grande ligue.

Le natif du Cameroun ne veut de toute façon pas résumer le match à ce duel : « C’était les Etats-Unis contre la Serbie, donc je suis content qu’on ait gagné. Il y a beaucoup de choses à travailler, mais c’est un bon début. »

Du travail à effectuer notamment sur « l’alchimie et la compréhension mutuelle ». « La plupart des erreurs qu’on a commises étaient dues à une mauvaise communication », analyse le pivot, qui ajoute sur le fait d’évoluer avec autant de stars : « Je passe le meilleur moment de ma vie. Je n’ai rien à faire. Je suis heureux de me détendre, de m’en remettre aux petites choses, de jouer ensemble et de gagner. »