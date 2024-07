Les Boomers maîtrisent facilement le Porto-Rico

Après son étape à Abu Dhabi où elle s’est vaillamment frottée au Team USA et a battu la Serbie de Nikola Jokic, l’Australie poursuit sa préparation du côté d’Orléans, où elle participe à un « mini tournoi » avec le Canada, le Porto-Rico et la France, évidemment.

En lever de rideau du très attendu France – Canada qui sent le soufre justement, les Boomers affrontaient une équipe de Porto Rico qui est allée chercher sa qualification au TQO de Riga, aux dépens de la Lituanie notamment.

Les deux sélections sont donc déjà en jambes, en rythme donc, et ça se sent en début de match, malgré une perte de balle d’entrée pour Josh Giddey. Le nouveau meneur des Bulls se rattrape derrière l’arc, bientôt imité par le capitaine courage de l’équipe, Patty Mills. L’Australie prend l’ascendant dès le premier quart, à +9 après une flèche de Josh Green.

Des Boomers plusieurs tons au-dessus

À l’image d’un José Alvarado très discret et carrément capot, Porto Rico ne trouve pas d’adresse de loin en première mi-temps, et peine forcément à tenir la dragée haute à l’Australie qui commence elle à prendre ses aises en deuxième quart (34-17). Plus physiques et plus incisifs, les Australiens comptent un confortable +15 à la pause (46-31), derrière 10 points chacun des Josh, Green et Giddey.

Les Boomers reviennent avec les mêmes intentions en troisième quart, toujours aussi durs sur l’homme, avec Dyson Daniels qui bâche Alvarado par-derrière. Chris Ortiz et Ismael Romero essaient de limiter la casse en allant aussi au contact, mais les vagues australiennes reviennent sans cesse et l’écart se creuse inéluctablement alors que Joe Ingles et Patty Mills enchaînent trois tirs de barrage d’affilée (72-56).

Mis à part Romero qui surnage à 17 points, sous l’oeil de Carlos Arroyo en ligne de fond, les Porto-Ricains subissent encore les foudres australiennes en dernier quart. Leur adresse famélique (7 sur 29 à 3-points) ne leur permet nullement d’inverser la tendance. Au contraire, à l’instar d’un Joe Ingles clinique avec 11 points à 3 sur 3 à 3-points, ils s’inclinent logiquement face à une Australie sérieuse et bien en place (90-75).