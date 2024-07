France – Canada : souviens-toi l’été dernier…

Après un « scrimmage » à huis clos remporté sur le fil par les Bleus (81-79) mercredi, la France et le Canada se retrouvent ce vendredi soir (21h10, La Chaîne L’Equipe) pour un vrai match devant le public d’Orléans.

L’occasion d’exorciser cette cuisante défaite de la dernière Coupe du monde (65-95), où les Bleus avaient pris l’eau face à l’intensité et la dureté canadiennes, plombant d’entrée la compétition de l’Equipe de France, et obligeant Vincent Collet et son staff à complètement revoir leur copie en vue des Jeux olympiques 2024 ?

Une marque profonde

« Est-ce que ce match nous a traumatisés ? Non. Mais c’est quelque chose de personnel » confirme Evan Fournier dans L’Equipe. « Cela fait dix ans que je suis là et c’est la plus grosse défaite. On s’est pris une branlée. »

Même si la France de Vincent Collet a forcément connu d’autres grosses défaites, notamment contre l’Espagne (en poules lors de la Coupe du monde 2014 ou en quarts de finale des Jeux olympiques 2016), ce revers face au Canada « a marqué » Evan Fournier et les Bleus, « revanchards » face à des Canadiens qui avaient exposé leurs limites.

« À la fin du troisième quart, j’étais sur les rotules » continue Evan Fournier. « On avait tellement de mal sur la mise en place qu’il fallait beaucoup d’initiatives individuelles qui prenaient beaucoup d’énergie. »

Avec/Après leur série de médailles (bronze à la Coupe du monde 2019, argent aux JO 2021 puis à l’EuroBasket 2022), les Bleus s’étaient éloignés de leur identité défensive. Pour Vincent Collet, cette défaite face au Canada, qui a laissé « une marque plus profonde que d’autres », a agi comme un détonateur. Il fallait replacer la défense au centre de l’équilibre de l’équipe, d’où une construction très différente de l’effectif en vue des Jeux olympiques de Paris.

Ne pas arrêter le ballon

Reste que ce recalibrage ne se fait pas en un claquement de doigts, les dernières sorties face à l’Allemagne et la Serbie ayant montré que les Bleus manquaient de solutions offensives sur jeu placé.

« Il y a des choses qu’on veut considérablement améliorer », admet ainsi le sélectionneur, qui a insisté sur le manque de « fluidité, de continuité, de mouvement » de ses joueurs lors des deux derniers matchs, leur demandant « plus de rapidité dans les prises de décision » pour faire en sorte que la « balle ne s’arrête pas. »

Lors du « scrimmage » de mercredi, il a visiblement testé de nouvelles associations et combinaisons de joueurs. Rendez-vous ce soir pour voir si elles permettent d’afficher un meilleur équilibre, à une semaine du début des JO.

