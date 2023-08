France – Canada : une grosse claque d’entrée (-30) !

C’était un test d’entrée de jeu pour l’Équipe de France face au Canada… Et c’est peu dire que les Bleus l’ont manqué (95-65) !

Limités à 25 points, tout en en encaissant 52 en deuxième mi-temps, la France a complètement pris l’eau face aux assauts d’un Shai Gilgeous-Alexander impérial (27 points, 13 rebonds, 6 passes). Les Bleus ont déjà grillé leur joker !

Les Bleus soufflent le chaud et le froid

À l’Indonesia Arena de Jakarta, les Bleus démarrent leur tournoi de fort belle manière, avec un 7-0 impulsé par Nando De Colo qui profite de bons écrans de Rudy Gobert sur le pick & roll. En face, la réponse ne tarde pas avec Dillon Brooks qui enchaîne deux dunks de suite.

Ça initie un 14-2 des Canadiens qui reprennent du poil de la bête. Dans un début de match âpre, avec beaucoup d’intensité et de contacts, les Bleus sont sur courant alternatif, en repartant sur un 9-0 pour remporter le premier quart d’une courte tête (18-14).

Globalement gênés par l’agressivité défensive des Canadiens, les Bleus subissent le combat, même si Nicolas Batum continue de montrer l’exemple, avec un énorme contre sur une tentative de dunk de Lu Dort.

Ce diable de Kelly Olynyk

Rentré à deux minutes de la fin du premier quart, et ce pour ses premières minutes de l’été, Mathias Lessort fait beaucoup de bien dans la dureté sous les panneaux, dont un panier plus la faute pour 8 points en 11 minutes.

La France fait la course en tête en début de 2e quart, sur les épaules d’un Evan Fournier saignant en attaque (à 19 points à la pause !).

Mais Kelly Olynyk fait très mal, avec un tir chanceux plus la faute… mais aussi en provoquant une faute antisportive sur Gobert avec un vilain coup de coude sur un écran. De manière générale, les Bleus commettent trop de fautes et perdent trop de ballons (9 en première mi-temps), un problème déjà vu lors de la prépa.

Ça remet notamment Shai Gilgeous-Alexander dans son match, lui qui inscrit son premier panier à 4 minutes de la fin de la mi-temps, mais un panier pour repasser devant pour le Canada. Malgré les efforts d’Evan Fournier en attaque, et de Nicolas Batum en défense, les Canadiens restent devant à la pause, avec un SGA enfin réveillé et déjà 12 points de ce diable de Kelly Olynyk (43-40)…

SGA superstar

Le réveil du « All NBA » se confirme au retour des vestiaires. Il trouve ses spots préférentiels en se faufilant tout en grâce dans la défense tricolore. Il enchaîne 13 points sur un 16-4 cinglant des Canadiens, dont un 3-points du parking. Les Bleus sont dans les cordes à -15… et même -18 après un nouveau 3-points de Kelly Olynyk !

Les Bleus se délitent complètement en attaque. Il faut des tirs miracles, à l’instar de ce 3-points dans le coin de Nando De Colo, pour réduire un écart qui croît inexorablement en faveur d’un Canada tout simplement dominateurs (25-8 sur la période). Comme un symbole, Dillon Brooks écrabouille Terry Tarpey pour le and-one et l’écart est vertigineux : -20 avant le dernier quart (68-48).

La déroute est totale

Limités à 8 petits points en 10 minutes en troisième quart, les Bleus essaient de limiter la casse avec les tauliers, Evan Fournier et Nando De Colo. Mais la déroute est totale. L’Équipe de France est sans réponse face à un SGA qui continue son clinic, provoquant même une faute technique à Vincent Collet, agacé par l’arbitrage.

La coupe est pleine quand Dillon Brooks sort encore les muscles pour un layup plus la faute. L’écart est monté à 33 unités pour le Canada et Mathias Lessort perd un ballon sur une relance bénigne… Les deux points noirs récurrents du jeu français, le rebond (15 rebonds offensifs concédés) et les balles perdues (17), ont encore pesé lourd.

Dépassés par les événements, sur le terrain comme sur le banc, les Bleus ont manqué leur premier match, tous simplement. « On s’est pris une belle branlée, il n’y a pas d’autre mots ! », concluait Evan Fournier (21 points) après cette déroute (95-65).

Les Bleus grillent donc leur « joker » dès le premier match. « C’est une bonne claque d’entrée, mais peut-être qu’en avait besoin. Il faut qu’on reste ensemble », ajoutait un Nicolas Batum resté muet en attaque.

Canada Tirs Rebonds Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Luguentz Dort 22:43 2/5 1/7 0/0 3 2 5 0 4 2 0 0 7 Nickeil Alexander-walker 20:39 0/1 4/8 0/0 1 1 2 2 2 1 2 0 12 Shai Gilgeous-alexander 27:19 8/16 1/3 8/9 2 11 13 6 0 2 1 0 27 Melvin Ejim 14:50 1/1 0/1 1/1 3 1 4 1 2 0 0 0 3 Dwight Powell 23:00 3/3 0/0 0/0 1 2 3 2 2 2 0 0 6 Rj Barrett 29:01 0/3 1/7 2/4 0 6 6 5 1 1 2 0 5 Kyle Alexander 04:51 0/0 1/2 2/2 2 0 2 0 0 0 0 0 5 Kelly Olynyk 23:14 3/4 2/5 6/7 0 4 4 2 2 0 3 1 18 Zach Edey 02:15 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 Phil Scrubb 02:15 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dillon Brooks 25:53 4/4 1/2 1/2 3 1 4 1 3 1 1 0 12 Trae Bell-haynes 04:00 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 France Tirs Rebonds Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Elie Okobo 19:21 0/2 0/3 1/2 0 1 1 4 3 0 2 0 1 Sylvain Francisco 07:04 1/2 1/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 Nicolas Batum 23:57 0/1 0/2 0/0 0 4 4 0 2 1 0 3 0 Guerschon Yabusele 20:09 1/2 0/2 2/2 1 1 2 0 1 2 1 0 4 Evan Fournier 32:58 5/6 3/13 2/4 0 3 3 1 3 2 1 0 21 Nando De Colo 24:22 3/3 2/6 0/0 0 3 3 3 1 0 3 0 12 Terry Tarpey 05:41 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 Yakuba Ouattara 04:45 0/0 0/0 2/2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 Mathias Lessort 23:04 5/6 0/0 2/3 1 5 6 1 2 1 3 0 12 Rudy Gobert 27:13 4/9 0/0 0/0 3 6 9 1 3 0 4 1 8 Isaia Cordinier 08:46 0/1 0/1 0/0 0 3 3 3 3 1 2 0 0 Moustapha Fall 02:40 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

