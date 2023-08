France – Canada : un choc d’entrée !

C’est à 15h30, heure française, que la France va débuter la Coupe du monde, et elle l’entame à Jakarta (Indonésie) face à l’adversaire le plus difficile de son groupe, le Canada, considéré par beaucoup comme un candidat au titre !

Pourquoi ? Parce que pour la première fois depuis bien longtemps, la Fédération canadienne est parvenue à convaincre ses stars NBA de participer à la compétition, avec un projet sur trois ans.

Dans le désordre, on trouve ainsi Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Kelly Olynyk, Dillon Brooks, Dwight Powell, RJ Barrett, Nickeil Alexander-Walker… En tout, il y a donc 7 joueurs NBA, et sur le banc, on ne trouve plus Nick Nurse, le nouveau coach des Sixers, mais Jordi Fernandez. Ce technicien espagnol est une référence comme assistant en NBA, et après un long passage aux Nuggets, il est aujourd’hui le bras droit de Mike Brown aux Kings.

Un fort potentiel offensif

« Le Canada, je me suis amusé à répertorier les stats des sept joueurs NBA de l’équipe, qui ont un temps de jeu conséquent, à savoir le cinq majeur composé de Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett, Dillon Brooks, [Kelly] Olynyk et [Dwight] Powell, auxquels on ajoute [Lu] Dort d’OKC et Alexander-Walker qui jouait à Minnesota avec Rudy, ça fait 105 points en cumulé ! » notait Vincent Collet en début de semaine. « Ils en marquent 95 en moyenne en préparation. Hormis Team USA, on n’a jamais joué une équipe avec autant d’individualités de ce niveau-là ! »

Même s’il manque Andrew Wiggins, qui n’a jamais été très intéressé par la sélection, et surtout Jamal Murray, trop juste physiquement après sa longue campagne, cet effectif peut poser des problèmes à n’importe quelle formation, Team USA compris. La France est donc prévenue, et Vincent Collet le premier.

« J’entends beaucoup dire que c’est une équipe qui n’a pas de collectif. Bon, je pense que les gens qui disent ça n’ont pas vraiment vérifié. Ils l’espèrent, et nous aussi, mais ce n’est pas trop ce qu’on voit quand on regarde les matchs. Il faut surtout qu’on soit prêt à une opposition très rude. Leur victoire en Espagne l’a montré. C’est une équipe qui va encore progresser. »

Shai Gilgeous-Alexander, l’ennemi numéro 1

Sur ce qu’on a vu en préparation, le Canada s’appuie sur un fort cinq majeur avec Shai Gilgeous-Alexander et RJ Barrett dans les rôles des solistes. On suivra de près le duel entre Evan Fournier et RJ Barrett, coéquipiers aux Knicks. Un duel qui devrait être arbitré par Dillon Brooks, sans doute collé aux basques du Français.

Sous les panneaux, Kelly Olynyk est l’option numéro 1 avec un rôle au large de « point forward » qui lui permet de faire du main-à-main, d’aller au cercle ou de sanctionner de loin. L’intérieur du Jazz est une vraie plaque tournante, et il va tenter de faire sortir Rudy Gobert de la peinture. De son côté, Dwight Powell reprend son rôle habituel en s’occupant des tâches de l’ombre en défense, comme en attaque. Il faudra donc surveiller la ligne de fond et faire attention à ses déplacements. Surtout si Collet sort sa zone 3-2, grande nouveauté de la préparation.

« C’est presque indispensable dans le concert international de pouvoir utiliser des variations défensives qui puissent poser des problèmes, même momentanés » rappelle le sélectionneur. « Même si on a déjà une défense homme à homme qui est plutôt bonne, ça n’empêche pas ! On sait qu’aujourd’hui, dans le basket de haut niveau, il faut pouvoir s’adapter. On doit pouvoir imposer des choses à notre adversaire, comme eux nous les imposeront. C’est une arme supplémentaire qu’on doit avoir. »

On l’a vu en préparation, le Canada n’aime pas trop attaquer la zone. Shai Gilgeous-Alexander et RJ Barrett peuvent prendre les intervalles, mais ça manque d’un shooteur fiable pour sanctionner la zone.

Globalement, l’absence d’un ou deux spécialistes du tir extérieur est le talon d’Achille de cette équipe, qui a terminé sa préparation avec trois victoires pour deux défaites. Jordi Fernandez demande beaucoup d’écarter le jeu, mais c’est essentiellement pour permettre à ses deux forts attaquants d’aller au cercle.

La France a un problème de rebond

Côté Français, le collectif est en place, et les retours de Nando De Colo et de Nicolas Batum changent considérablement le visage de l’équipe. La balle circule mieux, et les intérieurs voient plus souvent la balle. En revanche, deux défauts perdurent : le rebond et les balles perdues.

Face à l’Australie, seul revers de la préparation, ce fut presque caricatural avec 20 rebonds offensifs pour les Boomers et 22 balles perdues côté Bleus. C’est plus de 40 opportunités supplémentaires offertes à l’adversaire. On se souvient d’ailleurs des propos de Vincent Collet après les rencontres face à la Tunisie et le Monténégro.

« Le problème, il est technique : on ne fait pas les box-out [les écrans retard] ! Et ce n’est pas tellement la faute des grands, ce sont aussi les extérieurs qui viennent de loin pour chiper des rebonds » avait-il lancé. « Tant qu’on ne fera pas les box-out, on sera vulnérable. Et de l’autre côté, on n’a pas beaucoup d’agressivité pour aller au rebond offensif. Ça dépend beaucoup des joueurs. Rudy y va, Tarpey ou Yakuba Ouattara peuvent y aller mais très peu y vont. C’est vraiment un problème technique. On l’a déjà demandé mais il nous faut une prise de conscience. Tout le monde peut faire un box-out mais il faut avoir envie de le faire ! On doit être beaucoup plus concentré là-dessus ! »

CANADA

Titulaires : Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett, Dillon Brooks, Kelly Olynyk, Dwight Powell

Rotation : Nickeil Alexander-Walker, Lu Dort, Trae Bell-Haynes, Kyle Alexander, Zach Edey, Phil Scrubb, Thomas Scrubb, Kenny Chery

Incertain : Melvin Ejim

FRANCE

Titulaires : Nando De Colo, Evan Fournier, Nicolas Batum, Guerschon Yabusele, Rudy Gobert

Rotation : Sylvain Francisco, Terry Tarpey, Mathias Lessort, Moustapha Fall, Elie Okobo, Isaiah Cordinier, Yakuba Ouattara.

DERNIÈRE OPPOSITION

Tournoi pré-olympique 2016 : France – Canada 83-74

TELEVISION

15h30 en direct sur beIN SPORTS 1