Le New York Liberty ne pouvait pas décevoir ses 17 758 spectateurs et spectatrices qui s’étaient réunis jeudi soir au Barclays Center. D’autant qu’en face, débarquait le Chicago Sky d’Angel Reese, nouvelle recordwoman de la série de « double-double » en WNBA. Devant la plus grosse affluence de son histoire, l’équipe de Sabrina Ionescu était pourtant très mal partie, puisque le Liberty a compté jusqu’à 14 points de retard avec sa shooteuse star qui a mis du temps avant de régler la mire (1/8 à la mi-temps).

Au retour des vestiaires, Sabrina Ionescu s’est bien reprise, et s’est illustrée par un 6/9 aux tirs pour finir meilleure marqueuse de son équipe. Le duo Kayla Thornton – Sabrina Ionescu a même éclipsé le Sky dans le dernier quart-temps avec un 22-14 à elles deux pour finalement l’emporter 91-76.

« C’est une joueuse assez spéciale, n’est-ce pas ? » s’amuse la coach du Liberty, Sandy Brondello. « Je sais que Sabrina a eu un début de match assez atypique, mais on ne peut jamais la freiner pendant plus de 20 minutes, et elle l’a montré en seconde période. »

15e double-double de suite !

En face, Angel Reese a enregistré son 15e « double-double » avec 10 points et 10 rebonds, et elle poursuit donc sa série historique. L’intérieure du Sky s’est toutefois trouvée particulièrement en difficulté au scoring en finissant la rencontre à 5/17 aux tirs. La nouvelle reine du « double-double » en est à son 16e cette saison, et elle n’est plus qu’à six longueurs du record de « double-double » pour une rookie. Preuve que sa série passionne les Américains, le public new-yorkais l’a applaudie lorsqu’elle a pris son 10e rebond.

« Ils aiment le sport féminin », souligne-t-elle. « Ici, on ne connaît pas les limites… Tant de records ont été battus, pas seulement par moi, mais avec tant de joueuses différentes dans cette ligue. »

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.