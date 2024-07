Le Canada officialise son groupe pour les Jeux olympiques de Paris

Juste avant d’affronter Team USA pour lancer sa préparation cette nuit, le Canada a dévoilé les douze joueurs qui iront disputer les Jeux olympiques en France cet été, après en avoir pré-sélectionné vingt il y a trois semaines.

Le sélectionneur Jordi Fernandez avait l’embarras du choix et, même si Andrew Wiggins, Zach Edey et Oshae Brissett ne sont maintenant plus là, on retrouve du très beau monde dans cette liste. Ainsi, Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray et RJ Barrett seront les leaders de ce groupe, avec Luguentz Dort, Dillon Brooks et Kelly Olynyk comme principaux lieutenants.

Sans oublier Nickeil Alexander-Walker, Dwight Powell, Andrew Nembhard et Trey Lyles comme autres « NBAers », en plus de Khem Birch et Melvin Ejim qui évoluent tous les deux en Espagne.

Troisième de la dernière Coupe du monde, le Canada a donc sorti l’artillerie lourde pour faire aussi bien, si ce n’est mieux, lors des JO de Paris 2024. Mais avant d’éventuellement rencontrer Team USA dans le dernier carré, il faudra d’abord que les Canadiens s’extirpent du « groupe de la mort » face à l’Australie, l’Espagne et la Grèce…