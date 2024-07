Brandin Podziemski postule pour une place de titulaire aux Warriors

Si l’on excepte sa longue période de convalescence après les Finals 2019, pour la première fois depuis 2012, Klay Thompson ne sera plus l’arrière titulaire des Warriors. Son départ aux Mavericks marque un tournant, et la direction de Golden State et le staff de Steve Kerr ont plusieurs options pour le remplacer.

Sur la ligne arrière, les Warriors ont ainsi récupéré De’Anthony Melton puis ont réalisé un « sign-and-trade » pour mettre la main sur Buddy Hield, qui arrive aussi de Philadelphie. Les deux ex-futurs coéquipiers seront en compétition avec Brandin Podziemski, qui a un atout dans sa manche : c’est un créateur.

« Je me sens définitivement plus à l’aise avec le ballon et je sais que Steph se sent à l’aise sans le ballon », explique Brandin Podziemski.« Si nous finissons par débuter ensemble, ce qui est une possibilité, ce serait cool. Mais pour moi, il s’agit juste de jouer. Peu importe si je commence, si je sors du banc, je veux juste être là quand la victoire est en jeu. C’est certainement une possibilité, mais je dois absolument le mériter. Cela ne sera pas facile. »

Marquer pour être titularisé ?

La concurrence sera rude pour Brandin Podziemski qui a déjà goûté au poste de titulaire, et qui était retourné sur le banc en fin de saison régulière. Face à lui, De’Anthony Melton est capable de tirer de loin (36% à 3-points) et de défendre, lorsque Buddy Hield est tout simplement l’un des shooteurs à 3-points les plus prolifiques de la NBA.

« Nous avons recruté beaucoup de vétérans », ajoute l’arrière. « Donc pour moi, il s’agit simplement de montrer à Steve (Kerr) et à son staff que je le mérite et que je pars en quelque sorte de là. »

Pour se faire une place dans le cinq majeur de Steve Kerr, Brandin Podziemski devra passer un cap au scoring, ce qui sera le plus gros travail de cet été. C’était même l’un des principaux sujets de discussion avec Steve Kerr et Mike Dunleavy Jr en fin de saison dernière.

« J’étudie simplement les différents endroits du terrain depuis lesquels je peux marquer beaucoup de tirs, alors que je les avais laissés de côté l’année dernière. Il y en aura plus cette année, et je pense que c’est quelque chose dont l’équipe a besoin », conclut Brandin Podziemski. « Pour que j’atteigne mes objectifs, à la fois sur les plans collectif et individuel, je dois penser au scoring, je dois passer un cap. »

Brandin Podziemski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GOS 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.7 0.8 1.2 0.2 9.2 Total 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.7 0.8 1.2 0.2 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.