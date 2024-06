Brandin Podziemski carbure à la confiance en soi

La saison prochaine doit être celle de la confirmation pour Brandin Podziemski. Le rookie des Warriors est passé du bout du banc en début de saison à une place de titulaire, avant finalement de redevenir remplaçant à trois semaines de la fin de la saison régulière. Des montagnes russes qui ne l’ont pas empêcher de figurer dans la « All-Rookie First Team » et d’être sélectionné dans la « Select Team« .

Klay Thompson toujours pas prolongé, Podziemski pourrait devenir titulaire aux côtés de Stephen Curry, la saison prochaine, et il devra donc franchir un cap pour assurer sa place.

« Cela peut sembler simple, mais je dois marquer davantage », affirme le joueur des Warriors. « On a discuté avec Steve Kerr et Mike Dunleavy lors des réunions de fin de saison des tirs je vais avoir, et de quel genre de tirs ils veulent que je prenne. Évidemment, avec une année de plus dans les jambes, vous avez un peu plus de liberté et l’occasion de marquer. »

Le 19e choix de la Draft 2023 cumulait 9.2 points, 5.8 rebonds et 3.7 passes de moyenne pour sa première saison dans la ligue, mais il devra faire plus pour aider les Warriors à retrouver le succès.

Une confiance en soi redoutable

« Ils savent que mes passes et mes rebonds seront toujours là, comme jouer dur et des trucs comme ça, c’est quelque chose que j’ai toujours eu. » ajoute Podziemski. « Maintenant, il s’agit de savoir comment je peux franchir la prochaine étape dans ma deuxième année et être capable de contribuer un peu plus offensivement. »

Mais le rookie n’a pas seulement impressionné par sa capacité à se frayer une place dans la rotation ou dans le 5 majeur des Warriors. Brandin Podziemski possède aussi une grosse personnalité et la confiance qui va avec.

« Cela vient en partie du fait de grandir dans une famille qui a toujours pour objectif de gagner. Nous voulons gagner dans tout ce que nous faisons, » analyse celui qui fait partie du meilleur cinq rookie. « L’autre partie, c’est le travail que vous consacrez à des choses qui vous tiennent à cœur, et le fait de savoir que vous le faites pour une raison. Troisièmement, le basket-ball n’est pas essentiellement un sport de blancs, et une part de la lutte se joue sur l’apparence. C’est la combinaison de ces trois choses qui m’ont mené à avoir cette confiance en moi. »

La confiance est aussi la marque des grands joueurs, et c’est ce qu’il a appris de ses modèles. « L’histoire se répète toujours, et ceux qui ont travaillé avant vous ont tendance à réussir, donc vous suivez en quelque sorte cette devise », ajoute l’arrière. « Beaucoup des meilleurs joueurs sont supers confiants. Regardez Kobe (Bryant), Michael (Jordan), même Steph (Curry), ce sont juste des gens supers confiants. »