Les Kings ne voulaient pas lâcher Keegan Murray pour Lauri Markkanen

Avant de négocier avec les Bulls l’arrivée DeMar DeRozan, les Kings faisaient partie des équipes intéressées par Lauri Markkanen, tout comme les Warriors, les Pelicans, les Wolves, les Spurs et maintenant, le Heat.

Le problème, selon The Athletic, c’est que les Kings ne voulaient toutefois pas inclure Keegan Murray dans les discussions pour Lauri Markkanen. La franchise californienne aurait ainsi plutôt fait une offre avec plusieurs choix de Draft pour s’attacher les services du Finlandais.

Danny Ainge a assez de choix de Draft

Une offre qui n’a pas convaincu les dirigeants du Jazz, qui ont déjà une tonne de choix de Draft. Le Jazz possède notamment trois premiers choix de Draft pour 2025 (celui des Cavaliers, des Wolves et le leur) et quatre premiers choix de Draft en 2027 (Cavs, Wolves, Lakers protégé 1-4, et le leur).

Pas de quoi intéresser Danny Ainge, qui souhaite un jeune joueur à fort potentiel en échange du « Finnisher ».

Les Kings ont donc mis une « deadline » au Jazz afin de se donner le temps d’évaluer d’autres options sur le marché. Ils auront finalement réussi à obtenir DeMar DeRozan en envoyant Harrison Barnes aux Spurs, Chris Duarte aux Bulls et en conservant donc Keegan Murray pour former leur nouveau quatuor offensif.

Keegan Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 80 30 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2 2023-24 SAC 77 34 45.4 35.8 83.1 1.4 4.1 5.5 1.7 2.7 1.0 0.8 0.8 15.2 Total 157 32 45.4 38.4 80.5 1.2 3.8 5.0 1.5 2.3 0.9 0.8 0.6 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.