Le Heat serait aussi dans la danse pour Lauri Markkanen

Les équipes intéressées par Lauri Markkanen sont nombreuses. Il faut dire qu’avec son profil, son statut de All-Star et son contrat qui se termine en 2025, il représente un élément particulièrement séduisant pour certaines formations.

Les premiers noms évoqués sont ceux des Warriors et des Spurs, mais aussi des Kings, des Pelicans et des Wolves. De son côté, ESPN ajoute le Heat à cette liste de prétendants.

Néanmoins, les choses pourraient encore mettre quelques semaines avant de bouger. Danny Ainge, le patron du Jazz, est un négociateur exigeant et il ne lâchera pas Lauri Markkanen sans y trouver son compte.

Et comme la plupart des équipes intéressées – sauf les Spurs – n’ont pas l’espace financier pour prolonger le Finlandais, il serait plus intéressant d’attendre que le Jazz prolonge, en août, l’ancien de Cleveland. Ce ne serait pas qu’une bonne chose pour le Heat ou les autres franchises intéressées car ce serait aussi, dans le même temps, bénéfique pour Utah : avec deux ou trois années de contrat supplémentaires, Danny Ainge pourra en demander encore plus.

Pour Miami, cet intérêt n’est pas dénué de sens. Jimmy Butler et sa bande ont souffert offensivement cette saison, affichant seulement la 21e attaque la plus efficace de la ligue. Et Lauri Markkanen, avec ses 23.2 points de moyenne à 40% de réussite à 3-pts, serait un parfait renfort dans ce domaine pour épauler Jimmy Butler et Bam Adebayo.

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.4 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 6.0 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 Total 403 31 45.9 37.5 86.6 1.4 5.9 7.3 1.5 1.9 0.7 1.4 0.5 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.