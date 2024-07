Utah voulait avant tout des rookies qui aiment faire circuler le ballon

Les consignes sont simples pour les rookies du Jazz. S’ils veulent faire partie de l’effectif et jouer un rôle dans la rotation de Utah, ils devront suivre ces deux choses : se donner à fond et faire des passes, comme le rappelle le GM de la franchise, Justin Zanik.

« Will (Hardy) parle de beaucoup de choses, mais la principale chose dont il parle, c’est qu’il n’y a pas de minutes données gratuitement et vous devez faire circuler le ballon », rappelle Zanik. « Avoir des joueurs qui aiment faire des passes et qui peuvent faire des passes vous donne une très bonne base pour développer votre jeu. »

C’est bien ce que compte apporter Cody Williams, qui a été sélectionné en 10e position de la Draft. Le produit de Colorado est un ailier déjà intéressant en défense et qui a une belle marge de progression en attaque.

« Le plus gros impact que je puisse avoir, c’est sur le plan défensif, » estime Cody, le petit frère de Jalen Williams. « Nous nous sommes entraînés aujourd’hui et nous avons fait monter les chiffres. L’année dernière, l’équipe était 30e sur 30 sur les 3-points pris par l’adversaire, et 30e sur 30e sur l’efficacité défensive. Donc je vais arriver en tant que rookie, avec mon envergure, ma taille et ma polyvalence et je vais me concentrer sur ce que je peux apporter en défense. »

Trois rookies attendus dans la « lottery »

Le Jazz a surtout réussi à récupérer en fin de premier tour et au début du second, des joueurs qui étaient attendus comme des « lottery picks » par certains experts. Les blessures et une année décevante du côté des Trojans ont changé la donne pour Isaiah Collier. Toutefois, il n’en reste pas moins un talent offensif.

« Avec les jeunes de notre équipe, nous essayons d’en faire des joueurs capables de jouer des deux côtés du terrain », affirme le GM à propos de Collier. « Il a tout le talent physique et technique pour y parvenir. Ce sont les joueurs les plus précieux de notre ligue, des gars qui peuvent jouer des deux côtés. Il y a là un énorme potentiel, et nous allons l’aider à le libérer. »

C’est également le cas de Kyle Filipowski, le grand perdant du nouveau format de Draft. D’abord attendu à la « lottery », puis autour de la 20e place, juste avant la Draft, il avait chuté jusqu’à être sélectionné au second tour. Le pivot comparé à Kelly Olynyk pourrait avoir un rôle à jouer la saison prochaine avec du mouvement attendu pour Walker Kessler et Lauri Markkanen

« Tout notre staff n’y croyait pas qu’il soit encore disponible. Franchement, c’était un choix très, très facile pour nous. C’était quelqu’un que nous voulions vraiment. Nous avons couru vers le podium lorsque c’était à nous. Kyle possède un ensemble de qualités qui lui permettent de se différencier et de devenir un homme à part », juge Zanik. « Mais commencer par aimer passer, comprendre le jeu, savoir jouer, avoir de la taille et être capable de dribbler, de passer et de tirer. … C’est un bon début. »