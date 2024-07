Joe Ingles : « Je vais essayer d’aider Rudy Gobert »

En marge de la préparation de l’équipe d’Australie pour les Jeux olympiques de Paris 2024, Joe Ingles a évoqué son actualité après avoir signé un contrat d’un an en faveur des Wolves pour 3.3 millions de dollars. Après la large victoire des Boomers sur la Chine hier (91-58), le vétéran a expliqué les raisons de son choix. Certes, son rôle restera minime à Minnesota, mais les ambitions des Wolves seront plus élevées qu’au Magic, ce qui a eu le mérite de le séduire.

« C’était plus une décision en rapport avec le basket », a-t-il confié. « À Orlando, ça aurait été différent. Ils ont un groupe très jeune, et ils viennent de drafter un nouveau poste 3-4 (Tristan Da Silva), donc je n’aurais pratiquement pas joué du tout. Il y aura toujours cet aspect compétitif en moi, et le fait d’avoir à nouveau une chance de figurer dans une très bonne équipe, ça va être fun ».

Une soif de vaincre toujours intacte

La perspective de retrouver Mike Conley et Rudy Gobert, deux de ses coéquipiers « historiques » à Utah, a également joué dans la balance, même si, comme à Orlando, il s’agira davantage d’encadrement plutôt que d’un rôle majeur.

« Minnesota avait déjà essayé de me récupérer l’année dernière », a-t-il ajouté. « Ils avaient été assez insistants, mais on avait choisi Orlando. Je vais arriver là-bas en étant pleinement conscient du rôle qu’ils auront pour moi. Je vais essayer d’aider Rudy (Gobert), d’aider « Ant » (Edwards), et d’accompagner tous ces gars dans leur progression, en espérant qu’on aille plus loin cette fois ».

Mais avant de rejoindre Minneapolis, il y a ces JO de Paris qui se profilent et la possibilité de marquer l’histoire, même si pour l’heure, Joe Ingles n’a pas encore la certitude de faire partie de la sélection de Brian Goorjian.

« Comme tout le monde, je veux en faire partie », a-t-il expliqué. « Bien sûr, pour Patty (Mills) et moi, aller jouer une cinquième olympiade serait quelque chose d’incroyable. Je crois que j’ai fait tout ce que j’aurais pu faire, et j’ai eu une bonne semaine d’entraînement. Je sais ce que je fais quand je ne suis pas sur le terrain, pour rassembler le groupe, unir ces gens et retrouver ce rythme lorsqu’on a un coup de moins bien. C’est comme ça, on verra bien ce qui se passera. Je serai peut-être très heureux ou un peu dégoûté. On verra ».

Joe Ingles Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 UTH 79 21 41.5 35.6 75.0 0.3 1.9 2.2 2.3 1.6 0.9 1.2 0.1 5.0 2015-16 UTH 81 15 42.6 38.6 72.2 0.2 1.6 1.9 1.2 1.2 0.7 0.8 0.1 4.2 2016-17 UTH 82 24 45.2 44.1 73.5 0.3 2.9 3.2 2.7 2.0 1.2 1.3 0.1 7.1 2017-18 UTH 82 31 46.7 44.0 79.5 0.3 3.9 4.2 4.8 2.2 1.1 1.9 0.2 11.5 2018-19 UTH 82 31 44.8 39.1 70.7 0.4 3.6 4.0 5.7 2.2 1.2 2.4 0.2 12.1 2019-20 UTH 72 30 44.5 39.9 78.7 0.4 3.5 3.9 5.2 2.1 0.9 2.0 0.2 9.8 2020-21 UTH 67 28 48.9 45.1 84.4 0.4 3.2 3.6 4.8 1.8 0.7 1.8 0.2 12.1 2021-22 UTH 45 25 40.4 34.7 77.3 0.3 2.6 2.9 3.5 1.8 0.5 1.0 0.1 7.2 2022-23 MIL 46 23 43.5 40.9 85.7 0.3 2.5 2.8 3.3 1.6 0.7 1.2 0.1 6.9 2023-24 ORL 68 17 43.6 43.5 82.4 0.3 1.8 2.1 3.0 1.3 0.6 1.0 0.1 4.4 Total 704 25 44.8 41.0 77.4 0.3 2.8 3.1 3.6 1.8 0.9 1.5 0.1 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.