Les Pacers font confiance à James Wiseman

Il avait été laissé libre par les Pistons juste avant l’ouverture de la free agency et James Wiseman a finalement été approché par les Pacers, cédant à leurs avances pour accepter un contrat de deux ans, rapporte ESPN.

À seulement 23 ans, le 2e choix de la Draft 2020 arrivait au premier gros tournant de sa jeune carrière, testant le marché sans avoir la garantie de retrouver une franchise. Il faut dire que ses passages à Golden State puis Detroit n’ont séduit personne et il lui fallait donc convaincre des dirigeants de lui redonner une chance, de manière à (enfin) décoller pour de bon.

Dans l’Indiana, James Wiseman prendra place derrière Myles Turner dans la rotation de Rick Carlisle, mais il devra faire face à la concurrence de Isaiah Jackson, alors que Jalen Smith s’en est allé à Chicago. Talentueux, il paraît (et pense) bénéficier d’un potentiel encore intéressant avec, depuis son arrivée dans la ligue il y a quatre ans, des moyennes de 9.1 points et 5.6 rebonds (à 56% au shoot et 68% aux lancers-francs).

Un pari à tenter pour les Pacers, qui pourrait leur apporter beaucoup si son entente avec Tyrese Haliburton, son camarade de la cuvée de Draft 2020, fait des merveilles dans le jeu…

James Wiseman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 GOS 39 21 51.9 31.6 62.8 1.4 4.4 5.8 0.7 3.1 0.3 1.5 0.9 11.5 2022-23 * All Teams 45 19 55.8 20.0 70.1 1.6 4.3 5.9 0.7 2.4 0.2 1.1 0.6 10.0 2022-23 * DET 24 25 53.1 16.7 71.2 2.3 5.8 8.1 0.7 2.9 0.2 1.5 0.8 12.7 2022-23 * GOS 21 13 62.8 50.0 68.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.9 0.1 0.7 0.3 6.9 2023-24 DET 63 17 61.3 0.0 70.6 1.8 3.6 5.3 0.9 2.2 0.2 1.1 0.6 7.1 Total 147 19 56.0 26.7 68.1 1.6 4.0 5.6 0.8 2.5 0.2 1.2 0.7 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.