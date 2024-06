Malgré les épreuves, James Wiseman croit toujours en son talent

Sa belle sortie à 18 points et 9 rebonds face aux Lakers, il y a dix jours, a dû lui faire du bien au moral. Le souci pour James Wiseman est qu’il a enchaîné avec 9 points en cumulé lors des deux matchs suivants…

Jamais titulaire cette saison, le pivot des Pistons tourne à 6 points et 4 rebonds cette saison dans le Michigan. Un apport correct pour une deuxième ou troisième rotation à l’intérieur, mais indigne d’un joueur drafté en deuxième position (2020). Celui qui était encore considéré comme un « monstre » par Joe Lacob, il y a un an et demi, tente pourtant de rester positif.

« Je crois que je peux devenir un grand joueur. Mais il faut rester humble. Il faut prendre les choses au jour le jour, car la NBA est un long processus et la vie n’est pas simple. Il faut donc que je travaille et que je m’améliore chaque jour », affiche le joueur de 22 ans.

Celui-ci a connu un début de carrière ô combien mouvementé, entre pépins physiques et grave blessure au genou, qui l’a conduit à la saison blanche (2021-22), et des performances en dents de scie qui ont conduit à son transfert vers Detroit, en février 2023. Là où les Pistons pensaient « pouvoir le débloquer ».

Il n’écoute pas le bruit extérieur

« La plupart des choses étaient hors de mon contrôle. C’est vrai, mais c’est un parcours. Je prends les choses au jour le jour. J’ai confiance en Dieu et je garde ma foi en Dieu. Et en moi-même. Je travaille dur chaque jour. C’est la vie. Des choses vont arriver. Il y aura des choses que vous ne contrôlerez pas. Il faut juste continuer à avancer », énumère-t-il platement.

Depuis le début de saison, il était en concurrence avec Marvin Bagley III pour le poste de pivot remplaçant attitré de Jalen Duren. L’ancien joueur des Kings a récemment été envoyé à Washington, en échange notamment d’un autre pivot, Mike Muscala. À voir s’il peut profiter de cette nouvelle configuration pour gagner en constance d’ici la fin de saison.

Le point positif vient de la bouche de son coach, Monty Williams : « On le voit travailler d’arrache-pied tous les jours. » Un volontarisme qui lui permet encore de signer, ici ou là, quelques performances (14 points de moyenne sur quatre matchs à la mi-décembre).

« Je fais abstraction du bruit et je travaille sur ce que j’ai à faire. Comme je l’ai dit, il y a des choses que l’on ne peut pas contrôler. Mais ce qui compte, c’est la façon dont vous y répondez. Je vais continuer à avancer chaque jour, à garder la tête haute, à rester positif, à être heureux, et c’est tout », termine Wiseman.

James Wiseman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 GOS 39 21 51.9 31.6 62.8 1.4 4.4 5.8 0.7 3.1 0.3 1.5 0.9 11.5 2022-23 * All Teams 45 19 55.8 20.0 70.1 1.6 4.3 5.9 0.7 2.4 0.2 1.1 0.6 10.0 2022-23 * DET 24 25 53.1 16.7 71.2 2.3 5.8 8.1 0.7 2.9 0.2 1.5 0.8 12.7 2022-23 * GOS 21 13 62.8 50.0 68.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.9 0.1 0.7 0.3 6.9 2023-24 DET 63 17 61.3 0.0 70.6 1.8 3.6 5.3 0.9 2.2 0.2 1.1 0.6 7.1 Total 147 19 56.0 26.7 68.1 1.6 4.0 5.6 0.8 2.5 0.2 1.2 0.7 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.