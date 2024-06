Les Pistons peuvent-ils débloquer le potentiel de James Wiseman ?

Comme Gary Payton II, Kevin Knox et Saddiq Bey, James Wiseman a été dans l’attente, pendant quelques heures, de savoir si le transfert dans lequel il était impliqué allait bien suivre son cours et être validé.

« Les derniers jours ont été dingues », relate-t-il pour le Detroit Free Press. « Faire la visite médicale à la sortie de l’avion, avec ensuite les soucis du transfert. J’ai essayé de rester dans l’instant présent, de prendre les choses au jour après jour. J’étais confiant et je suis impatient. »



Les Warriors ont finalement accepté le transfert, malgré les problèmes de santé de Gary Payton II, absent au moins un mois, et ont laissé filer James Wiseman, faisant ainsi des économies. La présence de l’intérieur aurait en effet fait gonfler la note de la « luxury tax » de 35 millions de dollars…

Mais si les champions en titre ont envoyé l’intérieur à Detroit, ce n’est pas uniquement pour des motifs financiers. Le deuxième choix de la Draft 2020 a déçu et son passage en G-League cette saison n’a pas arrangé les choses. Les Warriors sont trop ambitieux pour donner des minutes à un joueur friable en défense et perfectible en attaque.

« J’ai parlé à Steve Kerr et ils n’ont pas le même état d’esprit que nous, ils visent un nouveau titre », rappelle Dwane Casey. « Même s’ils voulaient faire progresser les jeunes et qu’ils ont bossé avec lui, les opportunités n’étaient pas les mêmes qu’ici. Comme on est en reconstruction, il va avoir de véritables minutes. »

« Un tel talent, si on ne l’utilise pas, on le perd »

C’est aussi le discours du GM, qui pense au potentiel de James Wiseman, seulement aperçu pendant quelques mois durant sa première saison, en 2020/2021. Et qu’il n’avait même pas eu le temps de développer en NCAA.

« On pense pouvoir le débloquer ici », annonce Troy Weaver à The Athletic. « Je lui ai dit qu’on essayait de créer un environnement où les joueurs peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes. On a besoin qu’il se donne ici car un tel talent, si on ne l’utilise pas, on le perd. »

Comment les Pistons vont-ils s’organiser pour offrir du temps de jeu à l’intérieur ? Car la raquette est déjà bien fournie avec Marvin Bagley III (certes blessé depuis six semaines), Isaiah Stewart et un Jalen Duren qui accumule les bonnes sorties en 2023 ?

« Faire entrer un joueur avec les qualités de Wiseman, voir où il peut donner le meilleur de lui-même et trouver la meilleure combinaison, c’est un défi. Un bon challenge », constate le coach de Detroit. « L’idée, c’est d’être créatif, d’utiliser ses capacités, qui sont énormes pour un joueur de sa taille. Il nous apporte de la taille, de l’envergure près du cercle, en défense aussi. Il y a beaucoup de choses à observer pour voir s’il est un pivot ou un ailier-fort pour nous et comment il se comporte avec les autres, Bagley, Duren et Stewart. »

James Wiseman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 GOS 39 21 51.9 31.6 62.8 1.4 4.4 5.8 0.7 3.1 0.3 1.5 0.9 11.5 2022-23 * All Teams 45 19 55.8 20.0 70.1 1.6 4.3 5.9 0.7 2.4 0.2 1.1 0.6 10.0 2022-23 * DET 24 25 53.1 16.7 71.2 2.3 5.8 8.1 0.7 2.9 0.2 1.5 0.8 12.7 2022-23 * GOS 21 13 62.8 50.0 68.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.9 0.1 0.7 0.3 6.9 2023-24 DET 63 17 61.3 0.0 70.6 1.8 3.6 5.3 0.9 2.2 0.2 1.1 0.6 7.1 Total 147 19 56.0 26.7 68.1 1.6 4.0 5.6 0.8 2.5 0.2 1.2 0.7 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.