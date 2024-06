Golden State devra attendre au moins un mois pour retrouver Gary Payton II

Son état de santé a failli faire capoter le transfert à quatre équipes entre les Warriors, les Pistons, les Hawks et les Blazers. Finalement, Gary Payton II est bien revenu à Golden State et les champions en titre ont accepté l’échange, même si leur recrue est blessée.

L’arrière est touché aux abdominaux, et pour jouer, il devait prendre des anti-inflammatoires, ce que les Blazers n’avaient pas précisé aux Warriors au moment du transfert. D’où le risque d’une annulation de l’échange ou d’une sanction de la ligue, qui mène l’enquête, envers la franchise de Portland.

La conclusion de cette affaire, c’est que Gary Payton II n’est « pas prêt à jouer pour l’instant », a annoncé le GM des Warriors, Bob Myers, pour ESPN. Un nouveau point sera effectué dans un mois.

Impossible de faire revenir James Wiseman

Pour rappel, le joueur s’était fait opérer pendant l’été pour soigner un problème au niveau des muscles de la sangle abdominale. Il a repris la compétition avec sa nouvelle équipe, les Blazers, après 35 matches manqués et avait même affronté les Warriors la veille de la « trade deadline » et de son transfert…

Son absence est donc une mauvaise surprise et un coup dur pour Golden State, car la franchise espérait pouvoir le ré-intégrer immédiatement. Même si les Warriors peuvent se dire qu’il connaît bien la maison.

« On avait pris en compte le fait qu’il avait été titulaire la veille contre nous. Je ne pensais pas qu’il serait absent si longtemps », regrette Bob Myers. « Notre système n’est pas simple et l’espoir c’est que, quand il reviendra, il y aura une certaine familiarité pour lui. On a vu à quel point il peut nous aider. »

Un contretemps qui a bien failli forcer les Warriors à annuler l’échange, car le club espérait vraiment que Gary Payton II soulage le club à court terme. Sauf que comme l’explique Bob Myers, Golden State ne se voyait pas tout stopper… et ainsi créer une situation encore plus délicate en faisant revenir James Wiseman.

Gary Payton II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 6 17 36.4 11.1 60.0 0.0 2.0 2.0 2.2 1.5 0.5 1.7 0.7 3.3 2017-18 * All Teams 23 10 40.5 24.0 33.3 0.6 1.4 1.9 0.9 1.3 0.3 0.3 0.1 3.0 2017-18 * MIL 12 9 39.4 16.7 66.7 0.3 1.1 1.4 0.8 1.4 0.3 0.3 0.1 2.5 2017-18 * LAL 11 11 41.5 30.8 16.7 0.8 1.6 2.5 1.1 1.2 0.4 0.4 0.2 3.6 2018-19 WAS 3 5 62.5 50.0 0.0 0.3 0.3 0.7 1.3 0.7 1.0 0.3 0.3 3.7 2019-20 WAS 29 15 41.4 28.3 50.0 0.9 1.9 2.8 1.7 1.9 1.1 0.7 0.2 3.9 2020-21 GOS 10 4 76.9 50.0 75.0 0.2 0.9 1.1 0.1 0.8 0.6 0.1 0.1 2.5 2021-22 GOS 71 18 61.6 35.8 60.3 1.0 2.5 3.5 0.9 1.9 1.4 0.6 0.3 7.1 2022-23 * All Teams 22 17 59.4 50.0 85.7 1.1 2.1 3.1 1.4 2.0 1.0 0.7 0.2 4.6 2022-23 * POR 15 17 58.5 52.9 100.0 0.7 1.9 2.6 1.5 1.9 1.1 0.8 0.1 4.1 2022-23 * GOS 7 16 60.7 44.4 66.7 2.0 2.3 4.3 1.1 2.0 0.9 0.6 0.6 5.7 2023-24 GOS 44 16 56.3 36.4 60.9 1.1 1.5 2.6 1.1 1.8 0.9 0.6 0.4 5.5 Total 208 15 55.1 34.5 59.6 0.9 1.9 2.8 1.1 1.7 1.0 0.6 0.3 5.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.