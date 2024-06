Les Warriors valident tout de même le retour de Gary Payton II

Alors qu’une enquête de la NBA est toujours en cours pour savoir si les Blazers ont volontairement caché aux Warriors des informations sur l’état de santé de Gary Payton II, les dirigeants des champions NBA ont finalement décidé de valider la venue de leur ancien joueur. Une décision qui entérine l’échange à quatre équipes avec les Pistons, les Hawks et donc les Blazers. Ce qui signifie que James Wiseman, Saddiq Bey et Kevin Knox vont pouvoir rejoindre respectivement Detroit, Atlanta et Portland.

ESPN annonce que les Warriors attendent tout de même le verdict de l’enquête de la NBA puisque si les Blazers ont volontairement omis de transmettre des informations du dossier médical de Gary Payton II, ils pourraient être condamnés à verser une grosse amende, mais aussi à perdre plusieurs choix de Draft.

Il semblerait que l’ancien arrière des Warriors soit toujours blessé aux abdominaux, et qu’il était contraint de jouer en prenant des anti-inflammatoires. Une information qui n’a pas été transmise par le staff des Blazers, et leurs homologues de Golden State auraient aimé être au courant.

Côté Portland, on s’est défendu d’avoir voulu cacher quoi que ce soit.

« Nous le faisions jouer, il jouait, et il avait été autorisé à rejouer » s’est justifié Joe Cronin, le GM des Blazers. « Nous étions convaincus qu’il était en bonne santé lorsqu’il jouait. Nous ne l’aurions pas fait revenir si nous avions pensé qu’il n’était pas en bonne santé ou qu’il mettait sa santé en danger. On a le sentiment d’avoir fait ce qu’il fallait et que notre manière de procéder était correcte ».

En l’état, Gary Payton II n’est pas en mesure d’aider les Warriors, et son absence est estimée à deux ou trois mois. Ce qui signifie dans le meilleur des cas, il ne reviendra qu’à la fin de la saison régulière.