Les Warriors ont jusqu’à ce dimanche soir pour valider, ou annuler, le retour de Gary Payton II

Les Warriors vont-ils annuler le retour de Gary Payton II ? Ça paraît douteux car le fils de « The Glove » était présent cette nuit à San Francisco, pour assister au match face aux Lakers aux côtés de Mike Dunleavy Jr, qui fait désormais partie des dirigeants de la franchise de la Baie.

Golden State a toutefois jusqu’à ce soir, 21h30 (03h30 en France) pour valider ou pas le transfert.

En cas d’annulation de l’échange, c’est tout le montage entre les Warriors, les Hawks, les Pistons et les Blazers qui capote. On rappelle que Golden State a envoyé James Wiseman à Detroit, Saddiq Bey rejoignant lui Atlanta tandis que Kevin Knox et cinq « second tour » de Draft prenaient de leur côté la direction de l’Oregon.

L’agent de Gary Payton II dément la prise de Toradol

Les Warriors ont ainsi contacté la NBA car ils pensent que Portland a caché des informations médicales sur un problème musculaire de Gary Payton II, obligé de recevoir des injections d’anti-inflammatoires pour pouvoir jouer…

« La sécurité des joueurs est super importante pour nous, et c’est une chose super importante dans toute la ligue », a répondu Joe Cronin, le GM des Blazers. « Nous le faisions jouer, il jouait, il avait été autorisé à le faire et nous étions confiants qu’il était en bonne santé quand il jouait. Nous ne l’aurions pas fait revenir sur les terrains si nous avions pensé qu’il n’était pas en bonne santé ou qu’il était en danger. Donc on a confiance dans le fait que nous avons pris la bonne décision et que notre processus était correct. »

De son côté, Aaron Goodwin, l’agent de Gary Payton II, assure que son client n’a jamais reçu d’injections de Toradol, un anti-inflammatoire généralement utilisé par les joueurs en playoffs, avec Portland.

C’est désormais à la NBA de trancher, en fonction des informations reçues des différentes franchises. Si elle pense que les Blazers ont caché des informations aux Warriors sur la blessure de Gary Payton II, elle pourrait infliger une amende au club de l’Oregon, voire l’obliger à lâcher des choix de Draft supplémentaires dans l’échange.

C’est d’ailleurs peut-être l’objectif pour Golden State, qui risque ainsi de ne pas pouvoir compter sur le meneur/arrière pendant plusieurs semaines. Mais on imagine tout de même mal les champions en titre annuler purement et simplement l’échange, avec pour conséquence le retour de James Wiseman dans l’effectif. Sachant que la manœuvre leur fait également économiser 35 millions de dollars en « luxury tax ».