Une blessure de Gary Payton II pourrait annuler l’échange entre Golden State, Portland, Detroit et Atlanta

Jeudi soir, les Warriors trouvaient un accord avec les Blazers au sujet de Gary Payton II, qui devait effectuer son retour chez la franchise où il s’était révélé, et qu’il avait bien aidée à remporter le titre en 2022. « Devait », car seulement un jour plus tard, The Athletic rapporte que ce transfert est en grand danger.

Lors des examens passés ce vendredi par l’arrière de 30 ans, le staff médical de Golden State a effectivement eu la mauvaise surprise de déceler un problème musculaire qui pourrait valoir à « GPII » de rater deux à trois mois de compétition !

L’échange est donc suspendu et les champions en titre ont jusqu’à ce samedi pour prendre une décision : le valider en ayant connaissance de l’état de santé du joueur ou l’annuler complètement…

The Athletic ajoute que les dirigeants de Portland n’ont pas fait part à leurs homologues des Warriors des pépins physiques de Gary Payton II, qui composerait avec la douleur depuis janvier, date de son retour à la compétition. Une douleur évidemment en lien avec son opération estivale subie aux niveau des muscles de la sangle abdominale, du plancher pelvien et des lombaires, atténuée depuis avec des prises d’anti-inflammatoires, comme suggéré par le staff médical des Blazers pour qu’il puisse jouer (mais pas à 100%)…

Outre Golden State et Portland, l’annulation de ce transfert aurait en tout cas des répercussions sur Atlanta et Detroit, car on se souvient que les cinq « second tour » de Draft qui devaient être envoyés par les Warriors aux Blazers en échange de « GPII » ont été récupérés aux Hawks contre Saddiq Bey, lui-même récupéré aux Pistons en échange de James Wiseman.