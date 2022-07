Comme il n’a plus joué depuis le mois d’avril 2021, on en oublierait presque que James Wiseman évolue encore aux Warriors et qu’il n’est âgé que de 21 ans, en plus d’être un ancien 2e choix de Draft (2020). Autant dire que les champions en titre ont de la ressource et peuvent envisager l’avenir sereinement.

En effet, avec Jordan Poole, Jonathan Kuminga et Moses Moody, l’ancien pensionnaire de l’université de Memphis est appelé à être l’un des éléments-clés du futur des « Dubs ». Bonne nouvelle : il possède toujours toute la confiance d’un certain Joe Lacob.

« Il n’a pas eu beaucoup de chance, mais c’est un immense talent », explique le propriétaire de Golden State. « Donnez-lui une saison complète et vous verrez de quoi il est capable. Il a besoin de temps de jeu, mais je pense qu’il sera un très solide joueur de notre rotation d’ici la fin de l’année. »

Pour l’heure, James Wiseman n’a disputé que 39 matchs en NBA, pour des statistiques de 11.5 points et 5.8 rebonds par rencontre (à 52% aux tirs). Tout ne fut pas parfait pour lui au cours de l’exercice 2020/21, mais ce qu’il a montré a visiblement suffi à séduire et convaincre Joe Lacob.

« Je pense qu’il a le potentiel pour être un ajout extrêmement positif à notre équipe », ajoute-t-il ensuite, au sujet de son intérieur. « C’est un monstre. J’ai regardé du basket toute ma vie et je n’ai pas vu tellement de joueurs capables de faire ce qu’il peut faire. Il est devenu plus grand et plus puissant [qu’avant]. Mais il va devoir retrouver son rythme, clairement. Il a besoin d’expérience. »

Présent à Las Vegas pour participer à la summer league, James Wiseman en a profité pour retrouver la compétition, plus d’un an après son dernier match officiel avec les Warriors. Il y affiche actuellement 8.5 points, 4.5 rebonds et 2.5 contres de moyenne (à 50% au shoot).

Ses débuts 2.0 sont certes prometteurs, mais Joe Lacob ne tient surtout pas à mettre la moindre pression sur les épaules de son jeune joueur. D’autant que celui-ci va revenir au sein d’une équipe de Golden State qui vient tout juste de… gagner le titre.

« Il n’a pas besoin de devenir sensationnel du jour au lendemain, mais au fil des années, il doit devenir un vrai bon joueur et je pense qu’il le sera », annonce ainsi le patron de la franchise de San Francisco.