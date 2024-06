Les Pistons ne protègent pas James Wiseman

Les Pistons avaient le choix : ils pouvaient protéger, ou non, James Wiseman en lui proposant une qualifying offer pour leur permettre de s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure qu’il recevrait durant l’été. Sauf que Hoopshype nous indique qu’ils ne comptent pas le faire, le rendant du même coup libre de s’engager où bon lui semble.

À 23 ans seulement, le 2e choix de la Draft 2020 arrive donc au premier gros tournant de sa jeune carrière, puisqu’il va tester le marché sans avoir la garantie de retrouver une équipe. Car ses passages à Golden State puis Detroit n’ont séduit personne et il lui faudra maintenant convaincre des dirigeants de lui redonner une chance, de manière à (enfin) décoller pour de bon.

L’avantage, c’est que le talentueux James Wiseman paraît (et pense) disposer d’un potentiel encore intéressant et, depuis son arrivée dans la ligue il y a quatre ans, il affiche des moyennes de 9.1 points et 5.6 rebonds (à 56% au shoot et 68% aux lancers-francs). Un pari à tenter pour une franchise sans trop de flexibilité financière.

James Wiseman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 GOS 39 21 51.9 31.6 62.8 1.4 4.4 5.8 0.7 3.1 0.3 1.5 0.9 11.5 2022-23 * All Teams 45 19 55.8 20.0 70.1 1.6 4.3 5.9 0.7 2.4 0.2 1.1 0.6 10.0 2022-23 * DET 24 25 53.1 16.7 71.2 2.3 5.8 8.1 0.7 2.9 0.2 1.5 0.8 12.7 2022-23 * GOS 21 13 62.8 50.0 68.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.9 0.1 0.7 0.3 6.9 2023-24 DET 63 17 61.3 0.0 70.6 1.8 3.6 5.3 0.9 2.2 0.2 1.1 0.6 7.1 Total 147 19 56.0 26.7 68.1 1.6 4.0 5.6 0.8 2.5 0.2 1.2 0.7 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.