Direction Chicago pour Jalen Smith

Avec les re-signatures logiques et attendues de Pascal Siakam et Obi Toppin à Indianapolis, on imaginait mal Jalen Smith rester chez les Pacers. Sans surprise, ESPN nous apprend donc qu’il s’est engagé pour trois ans, et 27 millions de dollars, avec les Bulls.

À 24 ans, l’intérieur sort d’une saison –la meilleure de sa carrière– à 9.9 points et 5.5 rebonds de moyenne. Le tout à 59% au tir (dont 42% à 3-points) et 69% aux lancers-francs, dans un rôle de remplaçant limité à environ 17 minutes de temps de jeu. Jusqu’à sa sortie de la rotation de Rick Carlisle en playoffs, lors du parcours longue durée d’Indiana jusqu’en finale de conférence.

Dixième choix de la Draft 2020, Jalen Smith tentera désormais de s’imposer à Chicago, où il devra faire face à la concurrence de Nikola Vucevic et Patrick Williams dans la raquette, alors que Andre Drummond a quitté le navire la veille (pour Philadelphie). Mais comme la franchise de l’Illinois semble dorénavant se tourner vers une lente reconstruction, il pourrait encore y avoir du mouvement dans les jours et semaines à venir…

Jalen Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHX 27 6 44.0 23.5 71.4 0.3 1.1 1.4 0.2 0.6 0.0 0.3 0.2 2.0 2021-22 * All Teams 51 18 50.3 32.8 76.5 2.0 4.0 6.0 0.5 1.9 0.3 0.8 0.8 9.2 2021-22 * PHX 29 13 46.0 23.1 76.9 1.9 2.9 4.8 0.2 1.8 0.2 0.8 0.6 6.0 2021-22 * IND 22 25 53.1 37.3 76.0 2.1 5.6 7.6 0.8 2.0 0.4 0.9 1.1 13.4 2022-23 IND 68 19 47.6 28.3 75.9 1.9 3.9 5.8 1.0 2.3 0.3 1.1 0.9 9.4 2023-24 IND 61 17 59.2 42.4 69.2 1.8 3.7 5.5 1.0 2.0 0.3 0.7 0.6 9.9 Total 207 17 51.7 33.5 74.0 1.7 3.5 5.2 0.8 1.9 0.3 0.8 0.7 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.