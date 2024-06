Le Thunder libère Isaiah Joe et Aaron Wiggins pour mieux les prolonger

Le Thunder a décidé de ne pas activer les dernières années en option d’Isaiah Joe et Aaron Wiggins, nous a appris The Athletic. Le premier avait une « team option » à 2.1 millions de dollars, le second à 2 millions.

Mais pas de raison de paniquer pour les fans, ce duo ne devrait pas pour autant quitter Oklahoma City durant l’intersaison. En effet, si les deux joueurs ont été libérés, c’est pour mieux les prolonger sur le long terme dans le courant du mois de juillet.

Les deux remplaçants sont des pièces importantes de la réussite du Thunder cette saison, qui a rappelons-le remporté 56 victoires en saison régulière, décrochant ainsi la première place de la conférence Ouest. Avant de passer le premier tour face aux Pelicans et de chuter face aux Mavericks, au deuxième tour des playoffs.

Isaiah Joe (qui aura 25 ans dans deux jours) a compilé 8.2 points par match avec un très bon 41% de réussite à 3-pts, quand Aaron Wiggins (25 ans) ajoutait 6.9 points de moyenne, à 56% de réussite au shoot.

Isaiah Joe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 41 9 36.1 36.8 75.0 0.2 0.7 0.9 0.5 0.8 0.3 0.3 0.1 3.7 2021-22 PHL 55 11 35.0 33.3 93.5 0.1 0.9 1.0 0.6 0.9 0.3 0.4 0.1 3.6 2022-23 OKC 73 19 44.1 40.9 82.0 0.4 2.0 2.4 1.2 1.4 0.7 0.5 0.1 9.5 2023-24 OKC 78 19 45.8 41.6 86.5 0.4 1.9 2.3 1.3 1.1 0.6 0.6 0.3 8.2 Total 247 16 42.7 39.7 84.1 0.3 1.5 1.8 1.0 1.1 0.5 0.5 0.2 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Aaron Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 50 24 46.3 30.4 72.9 1.0 2.5 3.6 1.4 1.9 0.6 1.1 0.2 8.3 2022-23 OKC 70 19 51.2 39.3 83.1 1.0 2.0 3.0 1.1 1.6 0.6 0.8 0.2 6.8 2023-24 OKC 78 16 56.2 49.2 78.9 0.8 1.6 2.4 1.1 1.2 0.7 0.7 0.2 7.0 Total 198 19 51.4 39.4 78.0 0.9 2.0 2.9 1.2 1.5 0.6 0.8 0.2 7.3

