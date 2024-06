Et si Klay Thompson rejoignait les Mavericks…

Deux joueurs vont animer ce début de « free agency » : Paul George, dont on attend toujours la décision d’activer ou pas sa « player option », et Klay Thompson, qui pourrait quitter les Warriors. Les deux sont sur les tablettes des mêmes équipes, qu’il s’agisse des Nuggets, du Magic, des Sixers ou même des Warriors.

Mais Marc Stein rapporte que le « Splash Brother » pourrait rejoindre les Mavericks ! Insider localisé à Dallas, Stein avait annoncé le transfert de Tim Hardaway Jr aux Pistons avec plusieurs jours d’avance, et il parle d’un « fort intérêt mutuel » entre le joueur et les finalistes 2023. Il précise que Klay Thompson, s’il venait à quitter Golden State, préférerait rester à l’Ouest. Ce qui élimine les pistes qui mènent à Orlando et Philadelphie.

Un « sign-and-trade » entre les Warriors et les Mavericks ?

Le problème, c’est que Dallas n’a que sa « mid-level exception » à proposer, soit environ 13 millions de dollars par an. Alors que Klay Thompson cherche un contrat d’au moins 120 millions sur trois ans… Ce qui signifie que si les deux parties veulent s’entendre, les Mavericks seront obligés d’effectuer un échange avec les Warriors dans le cadre d’un « sign-and-trade ». Et on peut être certain que si Klay Thompson veut vraiment partir, les Warriors ne le braderont pas, et Dallas devra se séparer d’au moins deux joueurs majeurs.

A moins que Klay Thompson n’accepte de renforcer les Mavericks pour un salaire moindre sur une saison, pour être à nouveau free agent dans un an…

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe d’environ 13 millions de dollars dont disposent chaque année pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui doit payer la luxury tax dispose seulement de 5.2 millions. Depuis 2023/24, si une équipe dépasse largement la barre haute du salary cap (de plus de 17.5 millions de dollars), elle perd sa « mid-level exception ».