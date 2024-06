Draft 2024 | Les dix joueurs à suivre du deuxième tour

Jaylon Tyson (20e), AJ Johnson (23e), Dillon Jones (26e), voire Terrence Shannon Jr (27e) ou Pacôme Dadiet (25e)… Les quelques surprises du premier tour de cette Draft 2024 ont laissé sur le carreau plusieurs joueurs attendus plus haut et qui devront attendre le deuxième tour ce jeudi pour espérer être appelés.

À partir de 22h dans les studios d’ESPN à New York, 28 joueurs (Phoenix et Philadelphie ayant chacun perdu un choix pour non-respect des règles de recrutement) seront sélectionnés.

Ailier | 2m02 | 86kgs | Kansas Jayhawks (NCAA)

9 points, 4,9 rebonds, 1 passe en 24,1 minutes

Sa deuxième partie de saison comme titulaire chez les Jayhawks n’aura pas suffi pour que l’Australien se glisse au premier tour, pour lequel il était annoncé quasiment à unanimité. Encore assez brut, Furphy est un pari à prendre aussi bas, même s’il faudra se montrer un peu patient. Son tir extérieur et ses belles qualités au rebond pour un joueur capable de glisser poste 2 devraient lui permettre d’être appelé parmi les premiers noms du deuxième tour.

Meneur | 1m86 | 89kgs | Marquette Golden Eagles (NCAA)

15,3 points (à 49,6%), 4,9 rebonds, 7,7 passes en 33 minutes

A l’inverse de Furphy, Kolek sort d’un parcours universitaire complet et semblait représenter une « sécurité » à la mène pour le premier tour. Meilleur passeur de NCAA la saison dernière, il est un gestionnaire de talent, en particulier sur « pick-and-roll », capable également de sanctionner près du cercle comme de loin. Une équipe en recherche d’une rotation au poste 1 comme le Jazz (32e) et les Spurs (35e) serait bien inspirée de miser sur le Golden Eagle.

Intérieur | 2m10 | 104kgs | Duke Blue Devils (NCAA)

16,4 points à 50,5%, 8,3 rebonds, 2,8 passes en 30,4 minutes

Il est peut-être le joueur qu’on imaginait le plus faire partie des 30 premiers joueurs de cette cuvée. Intérieur dans l’ère du temps, bon shooteur, passeur très intéressant, Filipowski avait de sérieux arguments pour une équipe en quête d’un big man pour écarter le jeu au maximum. Ses limites physiques le pénalisent pour viser très haut, mais son style à la Kelly Olynyk devrait lui ouvrir quelques portes, voire se faire une place honnête dans une rotation.

Tyler Smith

Ailier – ailier-fort | 2m06 | 101kgs | G-League Ignite

13,7 points à 48%, 5,1 rebonds, 1,3 passe en 22,2 minutes

Plutôt ailier dans un corps plus costaud, Tyler Smith est dans l’archétype des « forwards » actuels. Sans véritable poste attitré et capable de switcher, il pourrait être le dernier produit issu de l’Ignite à rejoindre la NBA. Ses qualités athlétiques associés à son tir extérieur sérieux (36%) devraient convaincre une franchise de miser sur lui à moyen terme, même s’il ne serait pas surprenant que ce soit de nouveau en G-League qu’il passe le plus clair de son temps la saison prochaine.

Ailier-fort / ailier | 2m05 | 96 kgs | Cairns Taipans (NBL)

9,7 points à 44,3%, 4,8 rebonds, 0,7 passe en 21,3 minutes

En passant de Wake Forest au championnat australien, le Suédois espérait pouvoir se mettre davantage en avant. Pari raté, pour un joueur au profil de prospect, notamment athlétique, mais encore loin d’être apte à contribuer sur un temps de jeu conséquent. Dans le bon environnement, il peut devenir un « role player » intéressant, notamment derrière l’arc (35,7%).

Cam Christie

Arrière | 1m94 | 86kgs | Minnesota Golden Gophers (NCAA)

11,3 points à 40,3%, 3,6 rebonds, 2,2 passes en 30,2 minutes

Le frère de Max Christie (Lakers) s’annonce comme un role player potentiel en NBA par la qualité de son tir extérieur, à 39.1% à 3-points sur un volume intéressant. Passeur correct, défenseur crédible grâce à une belle envergure pour sa taille (2m03), Christie n’est pas pour autant unidimensionnel. Il va falloir qu’il passe du temps à la musculation pour espérer faire son trou.

Justin Edwards

Ailier | 1m98 | 95kgs | Kentucky Wildcats (NCAA)

8,8 points à 48,6%, 3,4 rebonds, 0,9 passe en 21,4 minutes

Lycéen star (classé troisième du pays), Edwards a franchement déçu pour sa première et seule saison en NCAA. L’ailier a longtemps dominé par son physique, ce qui ne suffit plus à un meilleur niveau. Une équipe sans prétention à court terme pourrait tenter le coup et lui laisser le temps de mûrir dans l’ombre quelque temps. La qualité de son jeu sans ballon laisse entrevoir un QI basket auquel il manque désormais du travail technique.

Adem Bona

Pivot | 2m04 | 110kgs | UCLA Bruins (NCAA)

12,4 points à 58,8%, 5,9 rebonds, 1,8 contre en 26,5 minutes

Attention, monstre physique en approche. À une époque, le Turc, né au Nigeria, aurait certainement plié quelques panneaux. Boule d’énergie et de puissance, il a le jeu pour s’imposer en NBA, que ce soit offensivement après un écran XXL, ou pour protéger le cercle. Son gabarit est en revanche davantage celui d’un ailier-fort contemporain, un rôle qu’il n’est pas en mesure de tenir. Pour ce qui est de se dépouiller en sortie de banc, aucun joueur de ce 2e tour – voire de la Draft tout court – ne pourra le concurrencer.

Arrière – meneur | 1m87 | 95kgs | Southern California Trojans (NCAA)

4,8 points (à 36,6%), 2,8 rebonds, 2,1 passes en 19,3 minutes

Certains n’en peuvent plus d’entendre son prénom, mais d’autres croient beaucoup en lui. Dans les deux cas, difficile de passer à côté du fils d’une des plus grandes légendes du jeu, promis depuis son jeune âge à possiblement jouer avec son père. Sa saison sans saveur après la frayeur de son accident cardiaque n’aurait permis à aucun autre joueur de pouvoir réellement prétendre à une place en NBA. Mais Bronny n’est pas n’importe quel joueur, et on voit mal comment il pourrait ne pas être appelé. Reste à savoir si une autre franchise va griller la politesse aux Lakers, avec le 55e choix.

Melvin Ajinça

Ailier – arrière | 2m01 | 97kgs | Saint-Quentin (Betclic Elite)

10,2 points à 39,9%, 3,5 rebonds, 0,7 passe en 24,8 minutes

Et de cinq Français draftés cette année ? Un temps évoqué pour une possible fin de premier tour, le coéquipier de Zaccharie Risacher et Alex Sarr en équipe de France jeunes a baissé dans les projections après plusieurs blessures en deuxième partie de saison. Mais son profil de « 3&D » athlétique a de quoi séduire n’importe quelle franchise au-delà de la 40e place, quitte à le laisser une année de plus en Europe, alors que Paris et l’ASVEL étaient dit intéressés pour le recruter.