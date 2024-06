À moins d’un revirement de dernière minute, les Hawks ne sélectionneront pas Alexandre Sarr avec le premier choix de la Draft 2024. Pour la simple et bonne raison que l’intérieur français a snobé la franchise, comme le révèle Landry Fields.

« Il devait venir à un workout. Nous l’avions programmé, puis il a refusé de venir, » explique le GM des Hawks. « Cela ne me touche pas vraiment parce que ce n’est pas nouveau. C’est quelque chose que font les agents. »

Selon Landry Fields, Alexandre Sarr est le seul joueur convié à avoir refusé de participer aux essais organisés par les Hawks en vue de la Draft. Ce qui du même coup ouvre grand la porte à Zaccharie Risacher, pour succéder à Victor Wembanyama comme premier choix de la Draft. Même si ça ne signifiera pas forcément que l’ailier français jouera à Atlanta…

Direction les Wizards pour Alexandre Sarr ?

Quant à Alexandre Sarr, il devrait être choisi par les Wizards en seconde position. C’est le seul nom d’équipe qui a fuité pour les essais du Français.

« J’ai une super équipe autour de moi. Bill Duffy et WME Sports (ses représentants) ont déjà vécu tout ça et je leur fais confiance, » explique le frère d’Olivier. « Je ne vais pas entrer dans les détails des endroits où j’ai passé des essais, ou des endroits où je ne l’ai pas fait, mais j’ai fait de mon mieux dans mes workout et c’est tout ce que je peux contrôler. »

Si Alexandre Sarr et son camp ont privilégié les Wizards, c’est parce qu’il aura tout de suite un gros temps de jeu et des responsabilités. À l’inverse d’Atlanta où la « frontline » est actuellement déjà bien fournie avec Clint Capela, Jalen Johnson ou encore Onyeka Onkongwu.

