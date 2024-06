Tim Hardaway Jr. bientôt transféré par les Mavericks ?

Les Finals à peine terminées, les Mavericks se tournent déjà (avec optimisme) vers la saison prochaine et, tandis qu’ils ont pour priorité de re-signer Derrick Jones Jr, ils devraient également essayer de se séparer de Tim Hardaway Jr. Une information qui nous vient de Marc Stein.

Pas spécialement une surprise, quand on sait que l’arrière de 32 ans sort d’une campagne de playoffs où il n’était pas vraiment dans la rotation de Jason Kidd (4.4 points à 38% au tir, dont 35% à 3-points), loin de son rôle en saison régulière (14.4 points à 40% au tir, dont 35% à 3-points). Se méfiant de sa défense et de son adresse fluctuante, Jason Kidd l’avait ainsi peu à peu écarté (13 minutes de moyenne en playoffs, contre 27 en saison régulière).

Détenteur d’une année de contrat garantie pour la saison prochaine, à hauteur de 16.2 millions de dollars, Tim Hardaway Jr. sera surtout libre dans un an et les dirigeants de Dallas ont donc tout intérêt à l’échanger pour ne pas le voir partir sans contrepartie dans un an. D’autant qu’ils n’ont pas énormément de marge de manoeuvre sur le plan financier et que « THJ » fait partie des rares monnaies d’échange intéressantes de la franchise texane.

L’idéal serait de l’échanger contre des choix de Draft dans quelques jours, histoire de passer sous la « luxury tax », et ainsi récupérer quelques millions de dollars pour recruter, et surtout conserver Derrick Jones Jr.

Tim Hardaway Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 NYK 81 23 42.8 36.3 82.8 0.2 1.3 1.5 0.8 1.8 0.5 0.6 0.1 10.2 2014-15 NYK 70 24 38.9 34.2 80.1 0.2 2.1 2.2 1.8 1.7 0.3 1.2 0.2 11.5 2015-16 ATL 51 17 43.0 33.8 89.3 0.1 1.6 1.7 1.0 0.9 0.4 0.5 0.1 6.4 2016-17 ATL 79 27 45.5 35.7 76.6 0.4 2.4 2.8 2.3 1.3 0.7 1.3 0.2 14.5 2017-18 NYK 57 33 42.1 31.7 81.6 0.6 3.4 3.9 2.7 2.2 1.1 1.6 0.2 17.5 2018-19 * All Teams 65 32 39.3 34.0 84.1 0.5 2.9 3.4 2.5 2.2 0.8 1.6 0.1 18.1 2018-19 * NYK 46 33 38.8 34.7 85.4 0.6 2.9 3.5 2.7 2.3 0.9 1.8 0.1 19.1 2018-19 * DAL 19 29 40.4 32.1 76.7 0.4 2.8 3.2 2.0 1.8 0.6 1.3 0.1 15.5 2019-20 DAL 71 30 43.4 39.8 81.9 0.4 2.9 3.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 15.8 2020-21 DAL 70 28 44.7 39.1 81.6 0.3 3.0 3.3 1.8 1.6 0.4 0.9 0.2 16.6 2021-22 DAL 42 30 39.4 33.6 75.7 0.3 3.4 3.7 2.2 1.8 0.9 0.8 0.1 14.2 2022-23 DAL 71 30 40.1 38.5 77.0 0.3 3.2 3.5 1.8 1.7 0.7 0.9 0.2 14.4 2023-24 DAL 79 27 40.2 35.3 85.2 0.3 2.9 3.2 1.8 1.3 0.5 0.9 0.1 14.4 Total 736 27 41.8 36.0 81.2 0.3 2.6 2.9 1.9 1.7 0.6 1.0 0.1 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.