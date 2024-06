Malgré la défaite, les Mavericks regardent l’avenir avec le sourire

La fessée du Game 4 aura donc été sans lendemain. Les Celtics étaient trop forts pour les Mavericks, qui subissent donc un « gentleman sweep » lors de ces Finals 2024, mais qui ne quittent pas la scène totalement désespérée.

« Je me sens très bien », répondait ainsi Luka Doncic sur son sentiment par rapport au futur de son équipe. « On a fait d’excellents choix (en terme de construction de l’effectif). Je dirais qu’on est ensemble depuis cinq mois et je suis fier de tous les gars qui ont mis le pied sur le terrain, de tous les coachs, de toutes les personnes en coulisses. Évidemment, on n’a pas gagné les Finals, mais c’était une incroyable saison. »

Un noyau dur sous contrat

S’il a pu s’agacer des choix de Dallas par le passé, Luka Doncic est donc en phase avec l’équipe actuelle, avec Kyrie Irving à ses côtés, et des « role players » (Dereck Lively II, Daniel Gafford, PJ Washington, Josh Green, Maxi Kleber…) qui collent à son style de jeu et qui sont tous sous contrat pour les deux prochaines campagnes.

« Je pense qu’on a un bon noyau et des joueurs qui y collent bien », peut avancer Nico Harrison, le GM de l’équipe, lui-même prolongé, tout comme Jason Kidd, le coach. « Mais après avoir dit ça, je suis là depuis deux ans et je pense que ma réputation est en train de se faire. Et s’il y a une opportunité de s’améliorer, je la saisirai… »

Le dirigeant veut déjà prolonger Derrick Jones Jr, « free agent » et qui devrait faire exploser son salaire (2.7 millions de dollars cette saison) tant il a été essentiel pour stabiliser la défense de l’équipe.

Tout est réuni pour que Luka Doncic prolonge

« J’ai le sentiment qu’il n’y a pas de limite pour ce groupe », assure Kyrie Irving. « J’ai l’opportunité de faire partie d’une équipe spéciale qui peut devenir l’une des équipes dominantes de cette époque. »

Tous les voyants sont donc au vert pour les Mavericks, même si l’Ouest risque toujours d’être sacrément dense la saison prochaine. Avec ces Finals, et un Luka Doncic satisfait de la direction prise par le club, difficile de l’imaginer ne pas prolonger l’aventure dans le Texas à l’été 2025, quand il pourra signer sa prolongation « super max ».

« Quand on a les meilleurs joueurs du monde, on doit toujours se battre pour le titre » conclut Jason Kidd.