Quels assistants pour JJ Redick aux Lakers ?

À peine nommé à la tête des Lakers, JJ Redick a pris son téléphone pour passer des coups de fil, et monté son staff. La direction souhaite qu’il s’entoure de coaches et assistants expérimentés pour compenser, justement, son inexpérience.

Selon The Athletic, quatre premiers noms émergent pour l’épauler. Il s’agit de Scott Brooks, Sam Cassell, Jared Dudley et Rajon Rondo. Le premier est le plus expérimenté d’entre tous puisqu’il a coaché le Thunder et les Wizards. Il était le bras droit de Chauncey Billups aux Blazers, mais son contrat n’a pas été renouvelé.

Champion NBA avec les Celtics en début de semaine, Sam Cassell est très courtisé. À Boston, un poste de premier assistant l’attend après le départ de Charles Lee aux Hornets, mais il est aussi attendu du côté des Bucks par Doc Rivers, qui l’a toujours eu à ses côtés.

Assistant de Jason Kidd, Jared Dudley fait partie des techniciens les plus prometteurs, et il est déjà passé par les Lakers. Selon la presse locale, les Mavericks sont prêts à revaloriser son salaire pour le conserver.

Enfin, Rajon Rondo n’a aucune expérience comme assistant ou coach, mais on sait qu’il veut se lancer dans le métier, et la piste Lakers a déjà été évoquée.