Portland engage Scott Brooks comme premier assistant de Chauncey Billups

On écrivait hier que Portland avait retenu comme candidats Lionel Hollins, Vinny Del Negro et Scott Brooks pour le poste d’assistant coach et c’est ce dernier qui a fini par convaincre Neil Olshey et le management des Blazers.

Libéré de son poste de coach principal suite à l’élimination concédée au premier tour des playoffs contre les Sixers, Scott Brooks n’est pas resté longtemps sans emploi.

À Portland, il va retrouver un poste d’assistant qu’il avait délaissé depuis 2009 et sa prise de fonction à la tête du Thunder. Scott Brooks a toujours eu l’habitude d’avoir deux hommes forts sur les lignes arrières et il sera de nouveau servi avec Damian Lillard et CJ McCollum, si les deux continuent dans l’Oregon…

Former Wizards coach Scott Brooks is finalizing a deal with Portland to become Chauncey Billups’ top assistant coach, sources tell ESPN. That’s a significant addition for Billups as he builds his new staff. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 9, 2021

Du côté de Portland, on assure en recrutant un homme qui est dans la NBA depuis de nombreuses années. À voir si ce choix satisfait Damian Lillard. Le meneur ne veut plus perdre de temps, pour gagner tout de suite, sauf qu’avec un coach « rookie » et un assistant qui n’a plus passé un tour de playoffs depuis 2017, la franchise tente un vrai pari.