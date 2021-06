Washington et Scott Brooks, c’est fini !

Soutenu par ses joueurs, dont Russell Westbrook, Scott Brooks n’est pas parvenu à décrocher une prolongation de contrat ! En poste depuis cinq ans, il avait arraché une troisième participation en playoffs, avec une fin de saison de dingue, et une victoire dans le « play-in ». À l’orgueil, ses troupes avaient évité le « sweep » face aux Sixers mais ils ne pouvaient guère espérer plus, et depuis .il attendait désormais un signe de sa franchise.

« Ce n’est pas ma décision », avait-il déclaré. « J’aime cet endroit. J’aime les joueurs. Je sais que nous avons beaucoup de travail à faire. Et nous sommes en train de construire quelque chose dont nous voulons être fiers, et j’adorerais en faire partie. »

Finalement, ESPN explique que les discussions n’ont pas abouti, et Washington est la 6e franchise à se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Quant à Brooks, il a démontré aux Wizards qu’il pouvait tirer le meilleur d’un groupe malgré les blessures et les échanges à répétition. Il sera intéressant de connaître la réaction de Russell Westbrook, puisqu’il militait pour le maintien de son ancien coach au Thunder.

« Je ne vois pas pourquoi Scott devrait aller ailleurs. Ce n’est pas uniquement parce qu’on est proches, mais parce qu’il a fait un boulot de dingue avec notre équipe. Depuis que je suis là, et simplement en étant dans l’équipe, j’ai pris conscience combien son impact était important sur la franchise. Il est toujours le même Coach Brooks, et il apporte de l’intensité, et le même effort que lorsqu’il jouait, mais désormais il est coach. C’est quelque chose qui ne s’apprend pas. Si ça tenait qu’à moi, je crois pas qu’il devrait partir. »