Portland cible trois candidats pour être le bras droit de Chauncey Billups

Après avoir engagé Chauncey Billups comme coach principal pour les cinq prochaines années, le management des Blazers prospecte pour composer son staff, et surtout l’épauler d’un entraîneur expérimenté.

D’après Shams Charania, trois candidats sortent du lot : Vinny Del Negro, Scott Brooks et Lionel Hollins.

Depuis 2013, l’ancien joueur des Spurs et ancien coach des Bulls et des Clippers n’est plus apparu sur un banc NBA. Sa dernière expérience a pris fin il y a huit ans lorsqu’il entrainait les Clippers où se trouvait un certain Chauncey Billups. Un lien qui pourrait lui permettre de retrouver un poste du côté de Portland ?

Fraichement débarqué à Washington, Scott Brooks pourrait vite retrouver un poste. Même s’il n’a plus été un assistant depuis 2009, peut-être que Portland lui fera confiance pour épauler au mieux Chauncey Billups pour ses premiers pas en tant que coach principal. Mais les Lakers sont aussi sur cette piste pour remplacer Jason Kidd.

Enfin, le dernier candidat est Lionel Hollins, justement en place aux Lakers. Figure emblématique des Grizzlies, il possède la plus longue expérience en tant qu’adjoint même s’il a effectué cinq années pleines comme entraineur principal, à Memphis et Brooklyn. Assistant aujourd’hui de Frank Vogel, il roule sa bosse sur les bancs NBA depuis une trentaine d’années, et son expérience pourrait également être utile pour l’ancien meneur de Detroit.