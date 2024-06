JJ Redick signe aux Lakers pour 4 ans !

Depuis le refus surprise de Dan Hurley, JJ Redick était devenu le grand favori pour devenir le coach des Lakers, et ce jeudi soir, ESPN annonce qu’il a accepté un contrat de quatre ans pour prendre la suite de Darvin Ham, limogé après l’élimination face aux Nuggets.

Les Finals NBA terminées, l’ancien shooteur du Magic et des Clippers était libéré de ses obligations avec ESPN et ABC, et il a convaincu le week-end dernier le président Rob Pelinka et la propriétaire Jeanie Buss qu’il était l’homme de la situation. Selon ESPN, Redick s’est déjà mis au boulot pour trouver des assistants d’expérience pour l’épauler. Pourquoi pas Monty Williams, coupé par les Pistons.

Ce choix des Lakers devrait avoir un effet domino sur les Cavaliers et les Pistons, qui sont aussi en quête d’un entraîneur. On pense notamment à James Borrego, qui avait rencontré les Lakers, et qui étaient sur les tablettes des Cavaliers.

Le choix du « King » ?

L’avenir dira si c’est un coup de génie ou une grosse erreur de casting, mais le choix de Redick va évidemment faire jaser. D’abord parce qu’il n’a aucune expérience comme assistant ou entraîneur, et c’est évidemment très risqué. Ensuite parce que c’est un proche de LeBron James, et forcément, des voix se sont déjà élevées pour évoquer la patte de LeBron derrière ce choix. Enfin, Redick sait qu’il n’était qu’un plan B, et ce n’est jamais l’idéal lorsqu’on prend les rênes d’une équipe.

Sa nomination officialisée, la franchise va pouvoir se tourner vers la Draft où elle possède le 17e choix. On évoque la sélection d’un pivot pour renforcer le secteur intérieur, et former un jeune aux côtés d’Anthony Davis. Pour le second tour, le nom de Bronny James continue d’être régulièrement cité. Puis il y aura la ‘free agency » avec un processus en deux étapes. Pas moins de huit Lakers sont susceptibles d’être « free agent », à commencer par LeBron James et D’Angelo Russell.