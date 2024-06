Jeff Van Gundy n’oubliera jamais son passage aux Celtics

Viré d’ESPN après 16 ans passés au micro, Jeff Van Gundy avait accepté en octobre dernier de rejoindre les Celtics pour occuper un poste de superviseur des staffs de G-League et de NBA. Avec ce rôle de conseiller, JVG a pris une leçon d’humilité auprès des jeunes techniciens des Celtics.

« J’en ai déjà parlé à mes amis, seul Sam Cassell, je crois, a plus de 40 ans, et en tant que jeunes entraîneurs, ils ne sont pas grillés par les compliments. Ils sont juste concentrés sur leu travail avec les joueurs, » apprécie l’ancien entraineur des Knicks.

Surtout que tout le staff ne connait pas forcément sa carrière d’entraineur et ses passages aux Knicks entre 1996 et 2001 (qu’il mènera jusqu’aux Finals en 1999), puis aux Rockets entre 2003 et 2007.

Une ambiance exceptionnelle

« Les jeunes entraîneurs n’ont aucune idée de qui je suis », sourit-il. « Du genre, ‘Qui est ce type qui déjeune toujours en premier ? Nous ne savons même pas ce qu’il fait’. C’était tellement drôle. Une fois, Joe (Mazzulla) m’a demandé : ‘Hey, es-tu déjà allé en finale ?’ Et je lui ai répondu : ‘Ouais, probablement quand tu étais au CE2.' »

Son retour en NBA est donc couronné de succès avec le 18e titre des Celtics. Une saison quasi parfaite, de bout en bout, sur et en dehors des terrains.

« Les joueurs n’ont provoqué aucun esclandre, et je ne veux pas dire par là qu’ils ont accepté des sanctions sans faire de drames. Les gens ne me croient pas quand je dis cela, mais il n’y a pas eu le moindre problème cette année. Pas un. Pas un seul problème d’équipe, pas un gars en retard, pas un seul, » insiste Jeff Van Gundy. « On ne peut pas imaginer une saison plus parfaite du début à la fin. Et je pense que cela vient de leur talent, mais aussi du mot ‘sacrifice’ qui est souvent utilisé. Ils étaient investi quotidiennement dans leur équipe alors qu’ils savaient bien qu’ils ne pouvaient pas tout obtenir, tout le temps. »

Mais l’aventure du côté de Boston s’arrête déjà pour Jeff Van Gundy qui s’apprête à quitter les bureaux pour retourner sur le banc, et ce sera aux Clippers. L’offre de Brad Stevens l’a sauvé comme il l’a récemment admis, et l’ancien entraineur de Team USA a été revigoré par cette expérience.

De retour sur le banc

« Parfois dans la vie, on vous dit que vos services ne sont plus nécessaires et cela vous pousse à réfléchir à la suite » , juge le désormais ex-conseiller des Celtics. « Je suis reconnaissant d’avoir vécu cette année et je suis réconforté par le fait que la personnalité a toujours autant d’importance. Le jeu tel qu’il est joué a beaucoup changé. Mais ce qui permet de gagner ou perdre les matchs à tous les niveaux n’a jamais changé et ne changera jamais. Et j’ai trouvé que c’était réconfortant. »

Un temps évoqué pour remplacer Charles Lee aux côtés de Joe Mazzulla, Jeff Van Gundy deviendra finalement le bras droit de Tyronn Lue aux Clippers.

« Peu importe où c’est, je serai toujours heureux dans le basket, et j’aurais été heureux de le faire à Boston. J’ai vraiment hâte de passer du temps avec les Clippers et Ty Lue, que je connais depuis plus de vingt ans, depuis que je l’ai entraîné pendant une brève période à Houston et que j’ai travaillé avec lui à la Fédération » conclut-il. « J’aime simplement faire partie d’un staff et travailler avec des gens de premier plan qui se soucient profondément du basket de la victoire. »