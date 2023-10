Jeff Van Gundy rejoint les Celtics

Viré par ESPN, Jeff Van Gundy ne reprendra pas sa carrière d’entraîneur, puisqu’il vient d’accepter un poste de consultant. Ce n’est pas à New York ou Houston, où il a officié, mais aux Celtics. Masslive annonce qu’il s’agit d’un poste de « senior consultant », et qu’il travaillera sous la direction de Brad Stevens, et qu’il partagera son temps entre la NBA et la G-League.

Après 11 ans de coaching en NBA, JVG vient de passer 16 ans comme consultant TV principal, et il a commenté les seize dernières Finals ! Au début de l’été, son nom avait été évoqué du côté de Dallas auprès de Jason Kidd, ou de Washington pour épauler Wes Unseld Jr. Finalement, il rejoint un autre jeune coach puisqu’il devrait apporter son expertise et son expérience à Joe Mazzulla, dont le staff avait déjà été renforcé par les venues de Sam Cassell et Charles Lee.