Pour sa longévité, Kyrie Irving ajoute d’autres nuances à son jeu

« Où voulez-vous en venir ? », sourit jaune Kyrie Irving en cherchant à être bien sûr du sens de la question. « Voulez-vous me poser la question dans cinq ans ou voulez-vous savoir si je prends une retraite anticipée… »

La question est bien celle de la longévité, sur combien d’années l’arrière des Mavs se voit évoluer à ce niveau de jeu. Question à laquelle, à l’âge de 32 ans et alors qu’il connaît son plus long parcours en playoffs depuis 2016, il n’a pas beaucoup pensé jusqu’ici.

Pas la même approche qu’à vingt ans

« J’ai une vision d’ensemble que je n’étais probablement pas prêt à avoir au début ou à la fin de ma vingtaine. J’apprécie l’état actuel de la technologie, la façon dont je prends soin de mon corps tous les jours et la possibilité d’en apprendre davantage sur mon corps durant ma trentaine », commence-t-il par poser.

« Mon esprit continue de s’affiner. Mes capacités physiques vont naturellement se détériorer, ce que je comprends aussi. Donc, en ajoutant de nouvelles compétences ou de nouvelles nuances à mon jeu, je peux réussir à ce niveau, surtout face à une ligue plus athlétique ou plus rapide, et vous me voyez ici parler comme si j’avais déjà 38 ans », poursuit le vétéran arrivé dans la ligue en 2011, à l’âge de 19 ans.

En proie à des pépins physiques, Kyrie Irving, depuis ses débuts, n’a jamais été en mesure de boucler une saison complète. En moyenne, il dispute ainsi 56 matchs par campagne, depuis 13 ans.

Le meneur/arrière est ainsi habitué à prendre des coups, par la nature de son jeu, fait notamment d’attaques du cercle et d’arabesques. Moins chamboule-tout qu’un Russell Westbrook, Kyrie Irving n’en reste pas moins un joueur qui mobilise beaucoup ses qualités physiques pour marquer.

La bonne situation à Dallas

Dans le même temps, son jeu est suffisamment varié et son shoot extérieur suffisamment bon (39% à 3-points en carrière) pour assurer une transition vers un style de jeu moins exigeant physiquement.

« À 32 ans, j’ai l’impression que tout est possible », formule le champion NBA 2016, avant de se déporter sur la dimension collective : « J’ai l’opportunité de faire partie d’une équipe spéciale qui peut être l’une des équipes qui dominent cette époque. C’est ce que j’ai essayé de comprendre ces dernières années, […] être dans une organisation où l’on me fait confiance et où on est capables de réussir et d’échouer ensemble, tout en nous soutenant mutuellement et sans que personne n’abandonne le rêve ou l’objectif. »

En l’occurrence, sur le plan personnel, continuer à progresser, et sur le plan collectif, remporter le titre.

« Si ce n’est pas le cas à 33, 34 ou 35 ans, on pourra probablement revoir la question. Mais pour l’instant, j’ai l’impression qu’on va dans la bonne direction, en particulier cette franchise dirigée par Nico (Harrison, le GM), J-Kidd (Jason Kidd) et notre nouveau groupe de propriétaires. Ils ont une grande confiance en nous, ce que j’apprécie, et ça facilite grandement ma prise de décision quant à mon avenir. »

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 Total 729 34 47.4 39.3 88.6 0.8 3.2 4.0 5.7 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.