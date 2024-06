En quête de solutions, Jason Kidd a beaucoup fouillé sur son banc

Alors que les rotations ont tendance à se resserrer au fur et à mesure des playoffs, Jason Kidd a fait l’inverse dans le Game 3 face aux Celtics. Après cinq minutes de jeu, le coach des Mavs envoyait déjà Dereck Lively II et Jaden Hardy pour remplacer Daniel Gafford et Derrick Jones Jr. Quelques minutes plus tard, Maxi Kleber effectuait son entrée pour P.J. Washington.

En fin de quart-temps, au tour de Dante Exum d’arriver, tandis que Tim Hardaway Jr devait patienter encore quelques minutes, tout comme Josh Green pour faire souffler Luka Doncic.

Soit un total de… 11 joueurs mobilisés pour les seules 24 premières minutes. Là où Joe Mazzulla, sur l’ensemble du match, n’a mobilisé que huit joueurs. « On essayait de trouver quelqu’un pour sortir du banc et nous donner une étincelle. Il n’est pas nécessaire que ce soit toujours quelqu’un qui rentre un tir. Je pense que les gars qui ont joué ce soir nous ont aidés à prendre l’avantage ou à revenir dans le match », juge Jason Kidd.

L’impact Lively, la maladresse Hardaway

On peut penser à Dante Exum par exemple qui a plutôt bien rentabilisé son temps de jeu. Ses 3 minutes sur le parquet étaient suffisantes pour le voir s’envoler vers le cercle avec autorité en toute fin de premier quart-temps.

« Quand vous regardez certains des gars qui ont joué, on a eu de bons tirs, certains les ont rentrés, d’autres non. Je pense que le groupe qui a joué, une fois que le troisième quart-temps nous a échappé, a montré qu’il continuait à jouer », poursuit le technicien en pensant à Dereck Lively II, dont il a apprécié l’état d’esprit positif, ou Josh Green, présents dans la remontée des Mavs dans le quatrième quart-temps.

Les deux derniers cités ont été les seuls remplaçants à avoir un impact significatif. Le second pivot, auteur d’un double-double (11 points et 13 rebonds), a encore bénéficié d’un temps de jeu (30 minutes) supérieur à celui de Daniel Gafford. Autre joueur très mobilisé, Tim Hardaway Jr. a, lui, manqué ses cinq tentatives de tirs en 19 minutes. La paire Kleber – Hardy n’a pas été beaucoup plus heureuse (0/3 à eux deux).

« Aussi, avec les joueurs qu’on a envoyés sur le terrain, avec la fatigue, on a essayé d’avoir des jambes fraîches et de garder tout le monde frais. On savait que cela allait se jouer dans le quatrième quart-temps. Malheureusement, c’est là qu’on a perdu Luka », regrette Jason Kidd dont la superstar, expulsée, a disposé de l’un de ses plus faibles temps de jeu de ces playoffs (38 minutes tout de même).