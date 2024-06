Luka Doncic joue sous infiltration…

Incertain pour le Game 2, Luka Doncic a finalement tenu sa place et, malgré ses balles perdues et lancers-francs ratés, il a été le seul joueur des Mavericks à surnager dans la nouvelle défaite à Boston (32 points, 11 rebonds, 11 passes et 4 interceptions).

Deux jours plus tard, on apprend néanmoins par ESPN que le Slovène a disputé cette rencontre sous infiltration. Une façon de lui permettre de jouer, en anesthésiant sa gêne au thorax, et il se murmure déjà qu’il disputera aussi le Game 3 sous infiltration, pour essayer de calmer cette douleur.

En conférence de presse, Luka Doncic s’est en tout cas contenté d’en dire le moins possible sur son état de santé : « Je me sens bien. Je ne veux pas donner plus de détails, mais je me sens bien. »

Clairement, le meilleur marqueur de la ligue n’est pas à 100%, mais Dallas devra sans doute composer avec jusqu’à la fin de ces Finals. Compliquant davantage la quête du deuxième titre de son histoire, alors que la franchise texane est menée 2-0 avant de jouer les deux prochains matchs à domicile…

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 Total 400 35 47.0 34.7 74.7 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.