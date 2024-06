Peut-on gagner une finale NBA en étant mené 2-0 ?

C’est rare, et même très rare, mais il reste de l’espoir. Menés 2-0 et dominés à Boston, les Mavericks ne sont pas dans les meilleures dispositions pour remporter les Finals. Toutefois, les coéquipiers de Luka Doncic pourront s’inspirer des cinq équipes qui sont parvenus à remporter le titre après avoir perdu les deux premières rencontres à l’extérieur.

Dans l’histoire, cette situation s’est produite à 36 reprises, et 31 équipes se sont inclinées. Parmi les formations qui avaient renversé la situation, on retrouve les Cavaliers de 2016 où jouait un certain… Kyrie Irving.

Cette année-là, la finale oppose les Cavs aux Warriors, et LeBron James et ses coéquipiers avaient été menés 2-0, puis 3-1. A l’époque, Kyrie Irving n’avait pas particulièrement brillé lors des deux premières rencontres (36 points cumulés pour démarrer la série à 12 sur 36 aux tirs et 1 sur 7 de loin). Cette saison, il cumule 28 points à 13 sur 37 aux tirs, dont 0 sur 8 à 3-points.

« J’ai déjà participé à une finale, en étant mené 0-2, et j’ai un peu d’expérience dans ce domaine », rappelle le meneur des Mavericks. « Je n’avais pas non plus particulièrement bien joué lors des deux premiers matchs de cette série en 2016. Je m’appuie vraiment sur ce que j’ai vécu, ce que j’ai appris et certaines des leçons que j’ai pu comprendre pour savoir comment revenir dans cette série. Il faudra prendre possession après possession, et ce sera la chose la plus difficile que nous ayons jamais faite. »

Les Bucks en 2021

Si l’on prend les playoffs dans leur globalité, 458 séries ont débuté sur le score de 2-0, et seulement 34 équipes ont fini par l’emporter, à l’image des Pacers contre les Knicks cette saison. Ce qui donne un pourcentage de victoire de 7,4%.

Pour les Finals, sur un échantillon évidemment moindre, le pourcentage est quasi doublé avec 13.9% de chances de remporter le titre. Mais aussi 86.1% de le perdre…