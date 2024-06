Avec leur défense étouffante, les Celtics font le break !

Derrière dix points du duo Luka Doncic – Kyrie Irving (16 points à 6/18 aux tirs), les Mavs entament le match en attaquant la défense de Boston beaucoup plus rapidement que lors du Game 1 (13-6). Boston répond toutefois en gardant Dallas muet pendant quatre minutes, mais les Celtics n’en profitent pas.

Ils en sont à 1/9 de loin, et Jayson Tatum (18 points à 6/22, 12 passes, 9 rebonds) et Jaylen Brown (21 points, 7 passes, 4 rebonds) ne sont qu’à 1/7 aux tirs alors que Luka Doncic attaque Tatum sans relâche pour marquer 13 des 28 points de Dallas en premier quart-temps. Il faut une nouvelle bonne entrée de Kristaps Porzingis (12 points) et un 10/10 aux lancers francs pour garder Boston en embuscade (28-25).

Doncic prend feu, Tatum enchaine les caviars

Luka Doncic revient sur le terrain et continue immédiatement de mettre la pression sur son adversaire en marquant les sept premiers points de Dallas en deuxième quart-temps (35-29). Les premiers points de Jayson Tatum suivi de trois passes décisives permettent cependant à Boston de reprendre l’avantage grâce à 9-0 (38-35).

Les deux équipes se livrent alors à un chassé-croisé jusqu’à la mi-temps. Jrue Holiday (26 points, 11 rebonds) se régale en ligne de fond et au « dunker spot » alors que Doncic trouve trois fois Derrick Jones Jr. pour garder Dallas à hauteur de Boston. Il faut la huitième passe décisive de Jayson Tatum, qui décale Holiday dans le corner, pour voir les Celtics prendre trois points d’avance (54-51).

Les Celtics accélèrent

Jason Kidd et ses hommes attaquent la deuxième mi-temps avec deux changements tactiques. Ils donnent la balle poste bas à Daniel Gafford (13 points, 9 rebonds) défendu par Jayson Tatum et ils ont recours à une défense de zone 3-2. Malheureusement pour eux, les Celtics continuent de monter en puissance. Ils forcent trois ballons perdus de Luka Doncic et le trio Tatum – Holiday – Brown lance un 15-4 qui met Boston à +13 (80-67) !

Les Mavs parviennent toutefois à stopper l’hémorragie. Un 3-points de Dante Exum, deux lancers-francs de P.J. Washington (17 points, 7 rebonds), et deux de plus de Kyrie Irving leur permettent de répondre par un 7-0, mais un buzzer beater à dix mètres de Payton Pritchard fait exploser le TD Garden (83-74) !

Dos au mur, les Mavs ne lâchent pas. Avec Doncic sur le banc, c’est Kyrie Irving et Daniel Gafford qui les gardent en embuscade (97-89). Avec moins de cinq minutes à jouer, le manque de lucidité de Dallas tue le match. Après un stop défensif, P.J. Washington et Luka Doncic offre une interception à Derrick White sur un plateau qui se transforme en 3-points de Jrue Holiday. Sur l’action suivante, Holiday rend la pareille à White ! Boston prend 14 points d’avance, et malgré une petit frayeur en fin de match, ils se rendront dans le Texas après deux victoires convaincantes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic, momifié et exténué. Incertain avant la rencontre, Luka Doncic s’est présenté à l’échauffement quelques minutes avant le début de la rencontre avec un gros bandage sur son genou gauche et une poche chauffante enroulée autour de son dos et de son torse. Malgré une mobilité réduite, le Slovène a permis à son équipe de prendre les devants avec 13 points en premier quart-temps et 23 à la mi-temps. Il a cependant manqué de jus en deuxième mi-temps. Il a perdu cinq ballons après la pause et ne marque que trois points en dernier quart temps. Malgré son 7e triple-double des playoffs, la star des Mavs a besoin d’aide.

– La défense de Boston continue son travail de sape. On ne change pas une recette qui fonctionne. Les Celtics ont entamé la rencontre avec la même stratégie défensive que lors du Game 1, limitant Dallas à deux tirs dans les corners et le duo Gafford/Lively II à un tir au cercle. Jason Kidd a trouvé quelques solutions pour permettre à Daniel Gafford près du cercle (11 points en deuxième mi-temps) et P.J. Washington (12 points en deuxième mi-temps) en attaquant les « close outs », de trouver un peu de rythme mais ce n’était pas suffisant. Kyrie Irving, après un bon début de match, a manqué 10 de ses 13 derniers tirs. Les Mavs, autres que Doncic, ont terminé à 2/17 à 3-points, et le banc a été transparent. La faute à une défense de Boston intraitable depuis ce début de Finals, qui a limité Dallas à 89 et 98 points.

– Jrue Holiday et Derrick White font payer les Mavs. Avec la défense de Dallas fixée sur Jayson Tatum et Jaylen Brown, ce sont les deux autres trublions du cinq de départ de Boston qui ont été excellents. Jrue Holiday a terminé meilleur marqueur des Celtics avec 26 points à 11/14 aux tirs. Il a passé la rencontre à trouver les espaces dans le dos de la défense de Dallas pour les punir dans la raquette (9/9 aux tirs). Si Derrick White a manqué d’adresse, ce sont ses 8 points en dernier quart temps qui ont permis à Boston de mettre le couvercle sur cette deuxième victoire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.