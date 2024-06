Luka Doncic incertain pour le Game 2 !

Seul joueur des Mavericks sur « l’injured list » , Luka Doncic pourrait manquer le Game 2. Est-ce du bluff de la part de Dallas et de Jason Kidd ? On le saura dans quelques heures, mais force est de constater que le Slovène a vu son statut passer de « probable » à « questionable ». Ce qui signifie qu’il est désormais « incertain » pour la rencontre de ce soir.

Outre les habituelles douleurs au genou droit et à la cheville gauche qui le tiraillent depuis plusieurs semaines, le staff médical a ajouté des douleurs au thorax. Le leader des Mavericks a semble-t-il pris un coup au niveau du thorax dans le Game 1. Lors du « shootaround », le Slovène a fait le minimum, et c’était le signe qu’il n’était pas au mieux physiquement.

S’il venait à manquer la rencontre, Jason Kidd devrait faire confiance à Dante Exum pour débuter la rencontre, et Kyrie Irving pourrait récupérer de nombreux « ticket shoots » supplémentaires. Lors du Game 1, Luka Doncic avait cumulé 30 points et 10 rebonds, mais n’avait distribué qu’une passe. Son plus petit total de la saison.